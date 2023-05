Laura Boado: "Todo lo que se vive en 'First Dates' es real, aunque no lo parezca desde casa"

La modelo compostelana y exparticipante de La isla de las tentaciones 6 es la nueva camarera de First Dates, el programa de citas a ciegas de Cuatro. La influencer, admiradora confesa del formato, se une al equipo liderado por Carlos Sobera y del que también forman parte Matías Roure y las hermanas Cristina y María Zapata. El programa arranca una nueva etapa bajo el lema “Con amor se pueden renovar las ganas de amar”.

–¿Cómo afronta esta nueva etapa profesional en First Dates? –Encaro esta nueva etapa muy feliz y contenta, con muchísima ilusión y con ganas de crecer junto al equipo y en Cuatro. La verdad es que no me lo esperaba, pero lo afronto con todas las ganas del mundo y súper motivada.

–¿Cuál es su cometido en el programa de citas a ciegas? –Mi labor es formar parte del staff, atender a las mesas y hay días en los que Carlos Sobera no está y tengo que hacer las veces de copresentadora del programa.

–¿Qué es lo que más le ha sorprendido del programa? –Desde casa ves la tele y parece que todo es un poco irreal, pero te puedo asegurar que todo los que se vive en First Dates es real. El programa es un reality, la gente es tal cual se muestra, vienen a encontrar el amor de verdad y nosotros ponemos todo de nuestra parte para crear un ambiente especial y propenso para el amor. Me quedo con la realidad del programa.

–¿Cómo valora la acogida que le han brindado sus compañeros de First Dates? –La acogida ha sido increíble. Me tratan genial. Somos como una pequeña familia y me han abierto las puertas de la casa de par en par. El equipo del programa es increíble desde los cámaras, maquillaje hasta el equipo de producción. Contamos con un equipazo. Carlos Sobera es uno de mis referentes. Matías y las gemelas me han acogido con muchísimo cariño. Con este ambiente me encanta ir a trabajar y encima ayudamos a la gente a encontrar el amor.

–El programa va de enamorarse, ¿cómo se encuentra el corazón de Laura Boado tras su paso por La isla de las tentaciones? –Mi corazón está muy contento y alegre. A nivel personal me va todo muy bien. Ahora estoy muy centrada en el trabajo de First Dates y en las redes sociales. Mi corazón goza de buena salud y latiendo que es lo más importante.

–¿Cómo recuerda su estancia en las villas de la República Dominicana? –El recuerdo es muy bueno. Estoy súper agradecida a todo el equipo de La isla de las tentaciones. Tanto la productora, Cuarzo, como el grupo audiovisual, Mediaset, se han portado conmigo de manera increíble. El recuerdo es muy bonito, no solo porque allí encontré a mi pareja actual sino porque a nivel personal me di cuenta de lo que quería en mi vida y también por la cantidad de amigos que me llevó de La isla de las tentaciones.

–Aparte del programa First Dates, ¿qué otros proyectos tiene en mente? –Ahora mismo estoy súper enfocada en First Dates y el otro proyecto al que me dedico son las redes sociales.