La Mariquita de 'Mask Singer' sorprende a todos

La invitada de anoche en Mask Singer en Antena 3 no dejó indiferente al principio, con su interpretación de Someone like you de Adele, ni después, cuando se quitó la máscara entre los lógicos gritos de Los Javis, que llegaron a intuir quién estaba detrás de la máscara.

Fue toda una sorpresa la de Mariquita, el personaje invitado, al principio por la calidad vocal de quien iba por dentro como se puede comprobar en el vídeo.

La sorpresa mayor se produjo al quitarse la máscara la cantante, que reconoció que por primera vez se ponía en un escenario ante el público para un reto así. La invitada era la presentadora de las noticias del fin de semana en Antena 3, Mónica Carrillo, para sorpresa general. Los otros dos investigadores-jurados, Malú y José Mota habían estado muy lejos de las sospechas y Arturo Valls, el presentador volvió a pasarlo en grande.

La tercera gala de Mask Singer subió en audiencia hasta los 2,8 millones de espectadores, 23,4%, lo más visto del prime time y lo más visto sólo por detrás del informativo nocturno de Antena 3, con Vicente Vallés.

Dentro del concurso, con el Monstruo que casi ha confirmado que detrás de él está el actor cordobés Fernando Tejero, la eliminada de este miércoles fue Unicornio. Detrás del personaje estaba la actriz Norma Duval, con su pasado de espectáculos musicales como experiencia, que confirmó las sospechas que sobre todo se habían expresado en las redes sociales.