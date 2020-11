"En 'Mask Singer' va a funcionar el 'te lo dije', que es tan español"

Detrás de la máscara puede estar el personaje más insospechado. Son actuaciones dignas de una gala de disfraces. Mask Singer es un formato surcoreano que triunfó en Estados Unidos la pasada temporada y que esta noche, tras ElHormiguero, estrena Antena 3. Es una producción de Fremantle (Got Talent) y cuenta con la conducción de Arturo Valls y como jurado-investigadores a Malú, José Mota y los cineastas Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Malú y Valls atendieron a este periódico por videollamada en la presentación de este esperado Mask Singer. Las ocho entregas se grabaron en la desescalada entre fuertes medidas de seguridad sanitaria.

–¿Qué le animaron a intervenir en un programa desconocido y de ‘desconocidos’?

–Arturo Valls (A.V.):Estamos encantados de haber participado en un formato tan novedoso. En mi caso algo así son cosas que te animan. Cuando vi la posibilidad de entrevistar a una gamba ¿de verdad voy a poder entrevistar a una gamba? Me dijeron que me podía morrear con un pulpo. Pues entonces yo tenía que estar ahí. Es un programa que conecta con la curiosidad de todos. La intriga de quién está ahí. Lo que viven los investigadores es lo que va a vivir en las casas. Hay una pistas de cada personaje pero en cuanto se pone a cantar todo se viene abajo y te desconciertas.

–Malú (M): Como investigadora me lo he pasado bien y sabía que me lo iba a ser así Estaba liberada de lo que es ser jurado de un talent, como me ha pasado en otros programas. No tenía que valorar, que pelearme con los compañeros para llevarme a alguien a mi equipo. Mask Singer es un formato innovador que no esperas todo lo que puede dar de sí. Según pasan las semanas te das cuentas de que no tiene que ver con nada de lo que hay en la parrilla. Nadie detrás de las máscaras es habitual verlo cantar y no te imaginas lo bien que pueden cantar.

"Lo que nos descolocó fue el primer desenmascaramiento y ahí te das cuenta el nivel de este formato"

–¿Quién vence en este programa, la mejor actuación, el que logra despistar a todos?

–(M.): El público decide quién es el mejor, pero no por actuación o porque despiste más, sino porque es con quien te encariñas.

–(A.V.): Los que despistan pueden llegar más lejos porque se quiere adivinar quiénes son. Pero lo habitual es que te rindas al talento y quieras saber quién está detrás de la máscara. Quiero saber quién es el caniche, o el pulpo, porque nos estamos volviendo locos. Hay gente que canta fenomenal y se ha marchado pronto. Yo me he encariñado con una cerdita.

–Hablamos casi de dibujos animados.

–(A.V): Lo comparamos con el westrling, con ese tipo de personajes, que te enganchan. Ambrossi desde el primer momento dice que se enamora del cuervo, porque quien está dentro está muy bueno...

–¿Los personajes de las máscaras están importados?

–(M): Son diseños parecidos a los de otros países. En nuestro caso hemos incorporado a Girasol y Gamba.

–(A.V.): Lo que nos descolocó fue el primer desenmascaramiento y ahí te das cuenta el nivel de este formato.

–¿Cómo fue tener al lado a Los Javis y a Mota?

–(M): Trabajar con los Javis fue fácil. Nos hemos caído bien y lo que no te imaginas es encajar tan bien con ellos, y con Mota y sus teorías locas. Hemos creado un buen team. No hemos adivinado mucho, pero nos lo pasamos bien.

–(A.V.): Los Javis tienen un disco duro de personajes, viven mucho la televisión. Mota va a su bola, con sus teorías, pero los cuatro se han complementado y se han picado bastante. Aquí va a funcionar el “te lo dije”, que es tan español.