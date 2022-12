Matthew Perry, Chandler Bing en 'Friends', desvela el motivo desgarrador y doloroso por el que no ve la serie

Matthew Perry, actor que encarnó a Chandler Bing en la celebérrima serie Friends, se ha sincerado en sendas entrevistas con motivo de la publicación de sus memorias Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Así ha abierto su corazón y explicado el motivo por el que no ha podido volver a ver la serie que lo catapultó a la fama junto a sus otros cinco compañeros: Las drogas. El actor ha explicado que le recuerda a su pasado tormentoso en el que llegaba a tomar hasta 55 pastillas de Vicodin al día (la vicodina es una mezcla para el dolor opiácea que curiosamente es la misma que tomaba el doctor Gregory House en la serie House).

Matthew Perry explica que no puede volver a ver la serie porque le recuerda a su lucha contra la adicción a las drogas y también al alcohol mientras protagonizaba Friends.

El actor, pareja inseparable de Mónica en la ficción, reconoce que bebía y consumía cocaína, opiáceos y alchol, pero siempre fuera del rodaje de la serie: "Lo hacía por respeto a mis compañeros", se sincera. Comenta que aunque lo hacía en su tiempo fuera del set de rodaje, las consecuencias sí que se apreciaban a la hora de rodar ya que llegaba con resacas: "Tuve una tan grande que hasta temblaba, me tenía que agarrar a diferentes puntos de apoyo en las escenas de lo mal que estaba".

En definitiva, comenta, en Friends puede observar cómo iba oscilando su peso y cómo le afectaba el uso del alcohol y las drogas, y por ello, se aleja de cualquier visionado de la misma. Comenta algo espeluznante como punto final: "Estuve a punto de morir mientras rodaba 'Friends'.