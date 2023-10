Quién es Mercedes Guillén, la televisiva madre de Roberto Leal que le acompaña en ‘Casafantasmas’

Roberto Leal y su madre se embarcan en Casafantasmas, una aventura paranormal y divertida que se estrena este lunes 23 de octubre en Atresplayer en la semana de Halloween, antes de ofrecerse en abierto a través de Flooxer. En este formato, madre e hijo recorrerán España para investigar todo tipo de sucesos paranormales que han sucedido a lo largo del territorio.

Pero lo harán… a su manera. Y es que, tal y como el presentador y su madre han reconocido, además de ser un formato de entretenimiento es un "misterimor”, un programa que une misterio y humor. Utilizarán su particular sentido del humor y la lógica compenetración que tienen como madre e hijo para protagonizar divertidas entregas que, tras su lanzamiento el lunes, se estrenarán cada domingo en Atresplayer, la plataforma de pago de Atresmedia.

Equipados de la más alta tecnología de investigación paranormal, su objetivo será siempre que todas y cada una de sus misiones sean un éxito terroríficamente divertido. Mercedes Guillén tiene claro que “no hay misterio que una madre no pueda resolver”, por ello no ha dudado en unirse a su hijo a este reto, que ha sido fan de los misterios desde pequeño y que siempre ha tenido claro que si se ponía al frente de un programa así debía ser con su guardaespaldas particular, su madre.

No se trata de la primera aventura televisiva de Mercedes Guillén. La progenitora de Roberto Leal ya ha demostrado su desparpajo delante de las cámaras en varias ocasiones. Recientemente ha participado en El Novato junto a Joaquín Sánchez y su hijo, mostrando su particular sentido de humor. Incluso se atrevió a contar chistes. Por lo tanto, resulta lógico que su hijo tire de ella para Casafantasmas, ya que no podría tener mejor compañera de viaje en esta aventura. Mercedes, que perdió a su marido en vísperas de la Navidad de 2020, ya salió junto a su hijo en Canal Sur cuando este presentaba Escala Sur.

Todas las entregas Casafantasmas arrancarán en el llamado Cuartel de Casafantamas, un lugar en el que serán recibidos por Josep Guijarro, periodista, escritor y divulgador del mundo del misterio. Él será quién les encomiende cada misión, marcándoles los objetivos y las claves de cada caso. Será entonces cuando juntos emprendan un viaje en caravana al lugar marcado en cuestión. Les veremos entonces en su momento más distendido, descubriremos cómo es la relación entre madre e hijo y cómo se preparan juntos para cada uno de los retos propuestos.

Los seis lugares que Roberto Leal y su madre, Mercedes Guillén visitarán en Casafantasmas son el Hotel Virgen de los Reyes (Sevilla), donde muchos afirman haber visto desde la figura de una misteriosa monja hasta escuchar el ruido de cantos en el antiguo coro de la Iglesia. Por otro lado, visitarán la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba dónde hay testigos que afirman haber visto a una mujer de blanco paseándose por los pasillos. En Toledo, a orillas del Tajo, visitarán un castillo que dicen estar encantado con una habitación completamente embrujada. ¿Se atreverán a dormir en ella? Paralelamente también viajarán a Barcelona, hasta un parador de Cardona situado en un antiguo castillo medieval del siglo IX donde muchos aseguran haber oído en ella voces, ruidos extraños y con luces que se encienden y apagan solas.