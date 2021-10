Mercedes Milá viaja el pasado

La incombustible Mercedes Milá sigue dando guerra. La pasada semana se estrenó su nuevo programa de entrevistas, Milá vs. Milá, que se emite en #0 de Movistar+. En este espacio, la veterana periodista vuelve a sus orígenes de entrevistadora, el género que le catapultó a la fama y le ha convertido en una de las grandes figuras del periodismo nacional de las últimas décadas.

Cada semana, Milá recibirá en un acogedor e íntimo plató a personajes emblemáticos de todos los ámbitos. Los invitados, además de ser muy conocidos, ya han sido entrevistados por la periodista en las décadas de los 70, 80 y 90. José María García fue el primero en rememorar tiempos pasados. Le seguirán Massiel, Manuela Carmena, Ramoncín, Joan Manuel Serrat, Lola Herrera, entre otros. Durante la conversación se revisarán imágenes de archivo de las anteriores entrevistas que servirán para analizar el paso de los años y contar con una mayor perspectiva de la realidad actual, sin olvidarse de los tiempos pasados.

Mercedes Milá será la anfitriona de sonados reencuentros. Su sello estará muy presente en las entrevistas, así como su afán por cuestionarlo todo de forma irreverente. Milá vs. Milá es un viaje en el tiempo a través de personajes conocidos de todos los ámbitos de la vida. Se trata de un formato, en el que la periodista se siente como pez en el agua, y que saca a relucir su carácter revolucionario e imprevisible por momentos. Milá se enfrenta a todo lo que dijo en el pasado, tanto ella como su invitado, en un combate cara a cara que persigue analizar el presente y comprobar cómo ha evolucionado la sociedad.

La entrevista siempre ha sido el género predilecto de Mercedes Milá. Quizás el público joven la asocie en demasía a Gran Hermano, en el cual permaneció durante tantos años, siendo su pata principal. Pero la realidad dista bastante de esa etapa, probablemente la más mediática de su carrera. Milá vs Milá es un acicate para extraer imágenes de archivo de su dilatada trayectoria profesional. Programas como De jueves a jueves, Buenas noches o El martes que viene actuarán a modo de espejo para volver a charlar con personajes públicos.

La propia periodista relata cómo ha evolucionado con el paso de los años. “De aquella Milá conservo la curiosidad y he perdido un poco la inocencia, porque en esos años yo iba virgen por completo a ese matrimonio, y se nota en errores o aciertos. Ahora ya soy gato viejo y es muy difícil que no me conozca todos los trucos habidos y por haber”, confiesa sobre sí misma.

Los primeros pasos de Mercedes Milá en el periodismo se remontan a principios de los años 70. La joven de la familia de las motos Montesa llegaba a Sevilla, concretamente a la redacción de El Correo de Andalucía, dispuesta a comerse el mundo. En sus comienzos no brilló en exceso y lógicamente nadie se imaginaba todo lo bueno que vendría después. Mercedes tuvo agallas para "comerse" a Joaquim María Puyal y quedarse sola al mando de Buenas noches en 1982. También pasó por los micrófonos de TVE como reportera y presentadora de polideportivo, así como por el mítico Informe semanal, aún vigente en la programación actual.

La gran oportunidad le llegó con 2x2, dirigido por Fernando García Tola, junto a la presentadora Isabel Tenaille, otra de las "víctimas" que Mercedes Milá se dejó en su camino persistente de “saber más allá de las cosas”. En el medio radiofónico la encontramos en Queremos saber, un programa de la SER que realizó junto a su pareja durante muchos años, José Sámano.

El heredero de Buenas noches fue De jueves a jueves, un programa de entrevistas por donde había que pasar para demostrar ser alguien. La irrupción de las privadas le permitió entrar en primera instancia en Antena 3 con programas como Queremos saber o Mercedes en su salsa. A todos nos sorprendió su llegada a Gran Hermano, un formato de telerrealidad donde explotó todas sus virtudes y ganó mucha pasta. El “experimento sociológico” demostró la polivalencia de un animal televisivo que no dudaba en alzar la voz cuando la situación lo requería. En Mediaset también dirigió los reportajes de Diario de… durante diez años (2004-2014).

La periodista, que renunció a ser condesa de Montseny en 2012, apura su trayectoria profesional en Movistar+. Tras presentar Scott & Milá, donde nos presentó a su perro, retoma el camino de las entrevistas con Milá vs. Milá, una cita con el pasado, el presente y el futuro de famosos que un día ya pasaron por aquel momento.