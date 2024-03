¿Quién es Messi, el perro francés que le ha robado a todos el protagonismo de los Óscar?

Era un invitado inesperado y Messi ha sido la estrella de los Óscar. Tanto como el jugador argentino en los estadios. Este Messi canino es francés y recibió su nombre hace ocho años en plena popularidad del astro futbolístico como jugador del FC Barcelona, aunque después militó Paris Saint Germain. Siguiendo sus pasos destaca su trabajo ante las cámaras y no se arruga en las grandes ocasiones, como han sido las galas cinematográficas donde ha sido invitado por su aparición estelar en la película Anatomía de una caída, donde hace perro lazarillo.

Su adiestrador, Laura Martin Contini, ha explicado que en Francia existe una tradición para llamar a los perros de pedigrí con la inicial de una letra en concreto, para reconocer así el año de nacimiento de la mascota. En 2016 era la "M" y los hijos de la dueña pidieron que se le pusiera el nombre de su jugador favorito.

Messi es un perro de la raza border collie, emparentado con las Lassie cinematográficas. Forma parte de una variedad de collies blanco y negro cuyos antepasados se criaron en la frontera entre Inglaterra y Escocia, de ahí el nombre de la raza. Son perros pastores inteligentes y de ahí que sean utilizados como lazarillos y en otras labores de ayuda a los humanos. Y por supuesto, también son obediente intérpretes.

Messi no se movió de la silla del Dolby Theatre. Pero no tuvo que aguantar las tres horas largas de gala. Sus apariciones fueron grabadas, como en el sketch en el que aparece con Jimmy Kimmel y el can termina orinando sobre la estrella de Matt Damon en el Paseo de la Fama. Damon y Kimmel llevan un pique ficticio que ya dura 20 años y que no se distingue ya si es de comedia o real.

Un genio Messi es famoso hasta siendo un perro pic.twitter.com/rjqak17Suu — biann 💤 (@biaaanjk) March 11, 2024

La aparición de Messi en la gala de los Óscar, el campeón indiscutibles de los memes en la noche, fue grabada con figurantes que aplaudían en un recortado segmento de sillas.

Lo mejor de los #Oscars es el perro messi y las referencias a batman pic.twitter.com/Qhrpu6wO4S — tomi (@tom__fer) March 11, 2024

Un técnico con dos réplicas de las patitas del perro las fue abatiendo ante la mascota, como si estuviera aplaudiendo, en un gag muy celebrado. Los ojos claros del actor canino, con una mirada un tanto ausente, parecían añadir broma a ese atento seguimiento que parecía tener sobre lo que pasaba en el escenario.

A raíz de esta actuación Messi, que ya destacó en el pasado Festival de Cannes, se ha revalorizado en su trabajo y sus apariciones en spots o en otras películas va a suponer un millonario esfuerzo para quienes quieran contar con él a partir de ahora.