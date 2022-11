Miki Nadal se marcha a Dubai para no coincidir con la 'masterchef' Lorena Castell

Tras la victoria de Miki Nadal el pasado año otra colaboradora de Zapeando, Lorena Castell, se ha alzado con el título en en talent de La 1. La barcelonesa vencía en el duelo al actor Manu Baqueiro con un relato de menú en el que desgranó sus sentiemientos hacia la familia, los amigos y su hijo, Rió.

"Al final Zapeando nos está dando suerte. A ver quién quiere ir", proponía hoy el conductor del programa Dani Mateo, tras el éxito de Mki y Lorena. Sin embargo el aragonés ponía de favorita a Patricia Conde, que cayó en la semifinal, viniéndose abajo en la confección de los platos.

Al ser puesto frente a la ganadora, en conexión de videollamada, Miki Nadal se escabullía, diciendo que se iba a Dubai. Todo dentro del ambiente de guasa entre compañeros.

Sobre quién puede relevar a ambos en el espacio de La 1, Dani Mateo dice que "no puede ir porque estará haciendo un calendario en pelotas para Murcia", bromeando en torno a un tema tratado en el programa. Thais Villas por su parte no se ve en el reto de las cocinas.

"A partir del programa 7 no sé si iba a a ganar pero sí quiería ganar", ha confesado Lorena en Zapeando sobre sus sensaciones y posibilidades. "Y en el 10, ante la semifinal me vi en condiciones de ganar", ha dicho la también actriz del montaje Bingo para señoras.

Para confeccionar su menú Lorena Castell estuvo tres días en Denia trabajando en el taller de Quique Dacosta, con quien preparó el menú especial junto a su jefe de cocina. Aseguró la victoria tras unas semanas de preparación y una recta final concentrada.

Cuando ganó Lorena no puede celebrarlo porque en esos días de grabación estaba conduciendo Zapeando. Pero ayer martes vio el programa con sus familiares. "Me han dicho de qué vas", ha bromeado sobre la emoción que han tenido sus familiares. Castell debía ayer de estar en el plató de TVE para el espacio de balance de lo sucedido en la temporada. Su compañera en Zapeando Cristina Pedroche aseguraba que se había emocionado mucho. Es la que mejor puede saber de los sacrificios de la cocina.

No se podía creer lo vivido. "Por mucho que creas que estás añí y has cocinado increíble, me temblaban las piernas", ha confesado. Sobre Manu Baqueiro y ella, los dos duelistas, ha comentado que a lo largo de la temporada han sido "dos polvorillas, dos animadores. Llegamos con las emociones a flor de piel", reconoce Lorena.

Ha emplazado para llevar este jueves un táper con sus platos en Zapeando. "Yo no hago cocina para táper", ha desdeñado Mki Nadal en tono de broma con su compañera en un pique de para jalear el programa.