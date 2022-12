¿Quién es Miriam Moreno? Es la presentadora perfecta

Miriam Moreno presenta Saber vivir con tal destreza que parece que nació haciéndolo. Pero es que haces zapping y te la encuentras en el Canal 24 Horas presentando los boletines de noticias, esos que se ofrecen en bucle cada media hora, siempre con idéntico entusiasmo a como si fuese la primera vez. Nunca se equivoca. Modula a la perfección. En las noticias, aporta la verosimilitud de las mejores Susana Roza, Ana Roldán y Alejandra Herranz. En un magazine como Saber vivir aporta la frescura y bonhomía que hace que no te despegues de la pantalla hasta que en el programa no aparecen los créditos finales del programa, aunque no tuviesen pensado verlo.

En definitiva, Miriam Moreno es una de esas trabajadoras de la casa que vale un potosí, y que merecen una recompensa. Por eso yo la propondría como presentadora de Culturas 2. Cualquier profano que observe en silencio estos dos programas (Saber vivir y Culturas 2) apreciará a dos presentadoras con el mismo perfil y parecido corte de pelo. El problema llegará cuando pase al visionado con volumen.

Mientras en Saber vivir no se te escapa ni una palabra de lo que dice Miriam, por más que el alimento, la enfermedad o el término al que aluda pueda ser desconocido, en el caso de Culturas 2, la manera de expresarse de Paula Sainz-Pardo hace que muchos de los títulos de obras, funciones de teatro, grupos y canciones que no conoces sean imposibles de reconocer, pronunciados de esa manera tan supersónica y personalísima.

Así es que transcurridos los primeros 30 programas de Culturas 2 propongo un cambio. Que venga a presentarlos Miriam Moreno, la todoterreno de TVE. Por desgracia, no creo que sea capaz de subir la audiencia. Las cifras que marca cada día el programa son estructurales, (por ejemplo, esos 0,7% que marcó teniendo en el plató nada menos que a Antonio de la Torre y Cesc Gay) y obedecen al rechazo que genera en un público acostumbrado a ver documentales en lugar de este tipo de formatos.

Pero Culturas 2 es muy necesario, y por lo menos con el concurso de Miriam Moreno quienes somos fieles al mismo no nos perderíamos detalle de lo que en él se cuece. Porque Miriam es de las que, aunque recurra al guion, jamás se le nota, porque le fluye el discurso con una claridad meridiana.