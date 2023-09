Movistar Plus+ suma la Euroliga a su amplia oferta deportiva

La Euroliga regresa a los dominios de Movistar Plus+, la plataforma que congrega la inmensa mayoría de los contenidos deportivos. Tras cuatro años en DAZN, Movistar Plus+ se encargará de la emisión de la máxima competición europea de clubes de baloncesto durante los tres próximos años. De esta forma, la plataforma consigue la competición de baloncesto que le faltaba, ya que posee los derechos de emisión de la NBA y la Liga Endesa.

Movistar Plus+ emitirá cinco partidos por jornada de la Turkish Airlines Euroleague. Esta cifra supone una reducción respecto a los años anteriores, donde los suscriptores de DAZN podían seguir todos los partidos de la competición vía streaming. Durante esta temporada los usuarios que tengan contratado el paquete básico de Movistar Plus+, que sale por 14 euros al mes, podrán ver los dos partidos principales de cada jornada. Los que tengan contratadas la opción de Deportes podrán ver los cinco partidos que se emiten cada semana, de un total de nueve. Cada semana se emitirán los partidos de los cuatro equipos españoles que disputan la competición: Real Madrid (vigente campeón), Barcelona, Baskonia y Valencia Basket. Los partidos se retransmitirán a través del dial 7, dial 8 (Vamos) y las ventanas deportivas de Movistar Plus+ (desde el dial 63 en adelante).

La Euroliga dará comienzo el próximo 5 de octubre con un duelo entre españoles como el Baskonia-Real Madrid y partidos interesantes como el Barcelona-Efes y el Valencia Basket-Mónaco. La competición consta de 34 jornadas de liga regular, un playoff al mejor de cinco partidos, la novedad de un play-in para que el noveno y el décimo tengan opciones de clasificarse para los playoff y la Final Four que tendrá lugar del 24 al 26 de mayo de 2024 en Berlín.