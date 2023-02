Pablo Motos viste de negro siempre y tiene una explicación

El Hormiguero es uno de los espacios fijos de Antena 3 y uno de los hábitos diarios que han contribuido a que esta cadena sea la más vista en estos momentos. El formato de Trancas y Barrancas lleva dieciséis años en antena entre Cuatro, donde nació, y Antena 3. La historia de las hormigas surgió en la etapa anterior en la radio: debido a la crisis que se barruntaba sobre el año 2003, el equipo de Motos en el matinal de la cadena M-80 (de Prisa Radio, entonces enfrentada ferozmente con el gobierno de Aznar) se sentían como 'hormigas' ante la opresión que se vivía. De ahí a que Damián Molla y Juan Ibáñez se transformaran en peluches cuando pasaron a la televisión (en los domingos de Cuatro a partir de septiembre de 2006).

Pablo Motos ha vestido siempre de manera fija desde que el formato pasó a ser televisivo (diario desde 2007) y en principio optaba por una camisa blanca y unos vaqueros para ir de la manera más reconocible y sencilla: no se iba a complicar la vida cada día pensando qué ponerse.

Pero pocos años después, y dado el carácter nocturno del programa familiar, Pablo comenzó a llevar chaqueta en El Hormiguero, siempre la misma, sencilla y de color negro ¿por qué?

Por supuesto que es por espíritu práctico y no tener que estar cambiando en todo momento, sino por una razón aún más pragmática. Lleva la misma chaqueta "para no tener que discutir con el realizador sobre el fondo" para no estar comprobando cada día cómo queda en el total de escenario, que ha solido tener tonalidades azules.

La chaqueta es un uniforme. "Decidí que me pongo uniforme y no lo cambio" y de ahí que también suceda en otros programas. La explicación la daba este jueves durante la entrevista con los actores Jorge López y Óscar Jaenada.