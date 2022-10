Paolo Vasile defiende su labor y la actitud de la familia Berlusconi

El CEO de Mediaset España ha respondido en El País a raíz de la repercusión que ha tenido el anuncio de su marcha, que no despido, al frente de la compañía audiovisual de Telecinco y Cuatro. La decisión de su baja, se jubila a los 70 años, será efectiva en la reunión del consejo de la empresa y de la junta de accionistas del 26 de octubre. El directivo romano, que lleva desde 1998 en España y en 1999 al frente del consejo de administración, tomando el timón con mano firme, no sabe quién le relevará, pero cree que la filtración de su futuro ha sido "una venganza".

El cambio en Mediaset España abre una nueva etapa sin la presencia de Paolo Vasile, que está dolido sobre cómo se han multiplicado las especulaciones ya que incide en la confianza de la familia de Silvio Berlusconi sobre su trabajo y sus resultados. "Incluso si se presenta Jesucristo con un kaláshnikov no me habrían echado", ha comparado en El País para mostrar el respaldo de la empresa familiar de Berlusconi, Media For Europe, propietaria mayoritaria de Mediaset España. En la entrevista concedida a Rosario G. Gómez, según aclara el directivo, ya tenía prevista una jubilación pactada, y con indemnización, para 2020 pero la pandemia aconsejó no alterar la cúpula. Los buenos resultados económicos posteriores llevaron a la compañía a mantener el organigrama un año más. A lo largo de este tiempo de trayectoria, 23 años, presume de haber acumulado unos beneficios de 3.500 millones de euros. Se marchará tras 40 años de trabajo en el grupo Mediaset

Vasile destaca no haber efectuado despidos (en el ámbito directo de la empresa) en tiempos de crisis y que ha sentido el apoyo de los más de 1.500 trabajadores con que cuenta la empresa.

En torno a proyectos como Mitele Plus, plataforma que no ha tenido la repercusión prevista frente al resto de competencia de servicios de streaming, el promotor italiano justifica que sus contenidos son para espectadores fieles de su estilo de televisión y que ampliar las pretensiones había sido elevar el coste de manera incierta.

Sobre el actual liderazgo de Antena 3 entiende que es consecuencia de un prolongado tiempo de Telecinco como líder y el desgaste de sus formatos, pero en este contexto le avalan unos beneficios de 95 millones de euros en el primer semestre de este año.