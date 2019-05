Canal Sur ha vivido en la noche del lunes su momento de oro mediático del año. El encuentro entre Toñi Moreno y María Teresa Campos en Un año de tu vida. Pupila y maestra, dos presentadores de ego poderoso venidas a menos en la poderosa Mediaset y que tenía un ajuste de cuentas pendientes desde que Toñi ocupara la parcela de los fines de semana de Telecinco que ostentaba María Teresa Campos hasta 2017. La sanluqueña recibió la confianza de Mediaset con Viva la vida, pero fue relevada hace unos meses por Emma García para intercambiarse con el desvencijado Mujeres y hombres y viceversa.

En un Canal Sur llamado a imprimir por fin sus cambios cambios bajo la batuta del PP, con María Teresa en el objetivo para levantar las mañanas y Toñi Moreno para proseguir incansable en el prime time andaluz pese a sus datos de audiencia (tal vez para complementarse en las tardes con Juan y Medio), lo de Un año de tu vida fue la escenificación del estilo Tómbola que se asoma a la cadena autonómica en interinidad perpetua.

El encuentro entre ambas vehementes presentadoras ha sido muy esperado. La veterana malagueña fue al centro de la cuestión: "¿Sabes por qué me has fallado? Por cobarde". Es decir, porque Toñi no le había avisado de que se haría con los fines de semana de Telecinco.

La de Sanlúcar lo asumió: "te tenía que haber llamado para contarte que me lo habían ofrecido. Yo no tenía la sensación de haberte fallado. No te llamé y te pido perdón". Moreno reconoció su falta con la profesional que le dio la oportunidad en las mañanas y le quitó hierro a su imagen de mujer de genio, que lo tiene y mucho, y que compensa por la volatilidad de esa ira que esconde un gran corazón.

Y ambas, dispuestas a ser los nombres de oro de la nueva temporada de Canal Sur, en mínimos de audiencia y con toda la impresión de que seguirá en descenso.