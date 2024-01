Esta es Sofia Coll y la canción favorita en el Benidorm Fest, en castellano, catalán e inglés

Here to stay (Aquí (estoy) para quedarme en inglés) es un título que incluye toda una declaración de intenciones por parte de la artista catalana Sofia Coll, que se presenta al Benidorm Fest con el objetivo de ser la abanderada española en el Festival de Eurovisión: "Es mi Imperio Romano", bromea comparando el reto viral. Actúa en la primera semifinal, este martes 30 y la catalana creó esta canción pensada por y para la ‘performance’.

Esta cantante y bailarina participó en el programa de TV3 Eufòria, donde actuó con temas de artistas como Jennifer López, así que subirse a darlo todo a un escenario no es “nada nuevo” para ella: “Me da como un poco de tranquilidad porque sí es verdad que conozco mis tiempos y no me pilla de nuevo”, ha señalado, aunque sí lo afronta “con muchas ganas y con responsabilidad” aspirar a representar a España en Eurovisión.

Así suena Here to stay:

De hecho, al contrario que a muchos de sus compañeros, para Coll los dos meses de ensayos que ha tenido para Here to stay le parecen un mundo al lado de la semana que tenía en Eufòria: “Sí es verdad que es otro proceso, porque normalmente los tiempos son otros, ya sea porque estás trabajando para un show y de repente te tienes que preparar tres o cuatro temas o porque en Eufòria justo tienes una semana para prepararte una canción y eso es lo único que hacer”.

"Es verdad que tienes como más tiempo para prepararte la canción de lo que tienes normalmente, pero también tienes muchas cosas más que no solo es ensayar", recuerda. "Este es mi momento, me quema por dentro”, dice la letra. Y es que Coll, como buena "motivada de la vida" que reconoce ser, este proceso le acerca a una de sus metas como artista: Eurovisión.

Y precisamente de ello trata su canción: “Sentía que el mensaje tenía que hablar del momento presente, porque siento que no hay nada más poderoso”.

Así, se juntó con los hermanos Canut y Juan Sueiro, que le llamaron en verano para proponerle este proyecto eurovisivo, y se lanzó: “Me llamaron ellos motivados ya imaginándose en Eurovisión, y yo que soy una motivada de la vida dije: bueno, vamos a jugar, vamos a ver”.

"A mí el formato siempre me ha encantado, y pienso que tiene mucho sentido con mi persona y mi proyecto, pero sí es verdad que tenía que tener sentido con mi universo y con lo que quiero hacer, porque yo tengo música preparada y estaba encarando mi proyecto", reconoce.

Preguntada sobre cómo encara este proyecto "para quedarse" en un momento en que el consumo de música es tan rápido y que hay poca cabida para shows en directo en los medios, Coll ha señalado que tiene “varias canciones preparadas” que se enmarcan en un "universo más electrónico".

No obstante, todo está “pensado para el directo”. “Siento que es la cumbre de todo", añade.

“La canción es el step one; si hay vídeo, el step two y el directo tiene que ser la cumbre de todo, donde se eleva y se añade muchísima más información. No pienso que sea incompatible una cosa con la otra”, analiza.

"Sí es verdad que la industria discográfica va muy rápido y más en los mundos en los que vivimos, en los que parece que todo es inmediato, pero creo que hay que respetar también los tipos de una misma, de la vida y no dejarse llevar por esa aceleración, no perder la calidad simplemente por la ansiedad de hacer cosas", reflexiona Coll.

Yo no quiero que eso me pase, así que voy a cuidar mi producto, que al final es mi bebé y mi vida, lo máximo que pueda y con todo el cariño del mundo”, zanja.

Here to stay es una historia autobiográfica en tres idiomas: castellano, catalán e inglés.

En caso de ganar el Benidorm Fest, sería la primera vez que una canción con parte en catalán representa a España en Eurovisión: “Es muy fuerte, me hace muchísima ilusión. Cuando la estaba componiendo no era consciente, o sea, tenía como súper asumido que algo había ido, al menos no sé, una frase, ¿no? Y resulta que no”. "También me da un poco de miedo, espero que no sea un condicionante, pero yo creo que no.

Como sociedad, estamos súper avanzados y al final, los idiomas son idiomas, no hay que politizar las cosas y al final, si las cosas se hacen de manera genuina, no importa”, ha explicado.

De hecho, ha contado que la inclusión del verso en catalán “tenía todo el sentido del mundo” ya que es “una presentación de su universo al resto”: “Fue cuando estábamos casi terminando la canción, porque los segundos versos siempre vienen un poquito más adelante, y yo sentía que tenía que poner algo en catalán, porque acabo de salir de un programa muy potente en Cataluña, hablo catalán en mi casa, tengo canciones en catalán preparadas, y bueno, siento que sin todo el amor que he recibido de mi tierra, ahora mismo tampoco se confiaría tanto en mí”.

Coll también ha agradecido el apoyo de los fans de Eurovisión, de los que ha recibido “todo cosas buenísimas” y del colectivo LGTBI: “Al final soy parte del colectivo y no hay una intención de ser nadie, sino ser yo misma y punto", zanja.