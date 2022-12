'UPA Next' abre sus puertas después de 17 años

El día 25 es día para ver que ha dejado Papá Noel debajo del árbol. Pero no solo el señor de rojo ha dejado algún regalo esta Navidad, Atresplayer Premium trajo como regalo de Navidad el preestreno de la serie UPA Next, la secuela de la serie Un paso adelante.

Después de 17 años ha regresado la mítica serie de principio del siglo XXI que lanzó a la fama a actores como Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz, Beatriz Luengo y Pablo Puyol. De momento solo se puede disfrutar en la plataforma de pago de Atresmedia de un capítulo, ya que los siete capítulos restantes lo traerán los Reyes Magos con el nuevo año.

El hype, con el estreno de una de las series juveniles más seguidas hace 15 años, era muy alto y Atresplayer se encargó de subirlo aún más con algunos especiales como el encuentro entre los protagonistas en su canal de Twitch. Después de eso, las puertas de la escuela de artes escénicas Carmen Arranz han vuelto a abrir para el deleite de sus seguidores.

Dentro se encontraban viejos y nuevos protagonistas. Personajes como Rober, encarnado por Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz, siendo Silvia, y Beatriz Luengo para darle vida a Lola han vuelto a la escuela junto a Lola Herrera, la inolvidable Carmen Arranz.

Una de las sorpresas ha sido la no incorporación en el elenco de Pablo Puyol. Fue el propio actor malagueño quien anunció que Atresmedia no había contado con él en una entrevista para El Español. "Me hubiera gustado estar. Le tengo mucho cariño y fue algo muy importante en mi vida. Me hubiera gustado participar, pero si no han querido contar conmigo ellos tendrán sus razones y ya está, yo no puedo hacer más", dijo el intérprete.

Más allá de los míticos personajes, ha habido muchas caras nuevas, la mayoría para interpretar a los nuevos alumnos. Entre ellos encontramos a Quique González, en el papel de Omar, Marc Betriu, encarnando a Luca, o Claudia Lachispa, dando vida a Elvira.

La trama comienza con el regreso de Rober desde Estados Unidos para montar un nuevo gran musical con los grandes éxitos de UPA, así como nuevas canciones. Junto a sus fieles compañeras Silvia y Lola pondrán en marcha las pruebas para formar un nutrido grupo de bailarines, cantantes y compositores, que puede ayudar al musical y al centro. El choque generacional con nuevas culturas y estilos diferentes ha estado servido, y eso que el baile solo acaba de comenzar.