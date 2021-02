Viajes con cámara: carretera, famosos y manta

Este miércoles 10 La 1 estrena a las 23.10 un nuevo programa de viajes con entrevistas, confidencias, sorpresas y la participación de famosos. Dos parejas y un destino da título a este formato en el que cada semana una persona muy famosa será el anfitrión sorpresa que organizará dos recorridos para las parejas del programa, que también serán rostros conocidos. Dos parejas que afrontarán dos modelos de viaje muy diferentes. Una de ellas lo realizará con maletas y la otra afrontará una aventura propia de los mochileros.En el primer programa las parejas de viajeros serán las formadas por Gonzalo Miró y Florentino Fernández, y Anne Igartiburu y María del Monte. Los cuatro participantes recibirán una carta anónima del anfitrión que desvelará el destino que deben visitar y las instrucciones que han de seguir durante el viaje.

El viaje tendrá una duración de dos días, y una vez finalizado, las parejas se reunirán en un punto clave con el anfitrión sorpresa, una cara muy conocida que ha organizado el recorrido seguido por los protagonistas. Todos ellos realizarán una puesta en común, donde comentarán los aspectos más significativos y valorarán la experiencia vivida.

Dos parejas y un destino es una producción de RTVE en colaboración con la productora andaluza Proamagna (la de El show de Bertín). Un formato road movie que mostrará los encantos de la rica y diversa geografía española.

El road-reality que por norma general no suele ofrecer buenos resultados de audiencia, refrenda que en la actualidad los famosos se adaptan a todas las propuestas y están dispuestos a hacer cualquier cosa por tal de mantenerse en la televisión. Uno de los que más éxito está teniendo es Road Trip, que acaba de estrenar su segunda temporada en TNT. El espacio protagonizado por Nuria Roca y la youtuber Esty Quesada ha incorporado a Carmina Barrios, la madre del actor Paco León. Las tres recorrerán España en autocaravana para visitar lugares sorprendentes y conocer a personajes inesperados.

Otro ejemplo de formato road show que ha conseguido consolidarse es Planeta Calleja en Cuatro. Acumula siete temporadas y más de 50 entregas en antena. Jesús Calleja comanda este programa de viajes y aventuras en compañía de rostros conocidos que muestran su lado más personal.

Planeta Calleja ha recorrido los rincones más recónditos del planeta para reflejar la versión todoterreno de los famosos.

También ha logrado mantenerse El Paisano en la programación de La 1, un espacio que viaja a los pueblos más pequeños de España para conocer a su principal tesoro: su gente. Pablo Chiapella, Edu Soto, Jorge Cadaval, Eva Hache y ahora Leo Harlem han narrado las historias, curiosidades y atractivos de muchas localidades españolas a través del relato de sus habitantes.

Por el contrario, ha habido otros formatos del tipo road-show que no han funcionado y no pasarán a la historia de la televisión. Una clara muestra la encontramos en Donde Comen dos emitido en el año 2019 en La 1. El Langui y Pablo Pineda combinaban aventura, viajes y gastronomía en un docushow que fue reconocido con premios pero que no obtuvo grandes datos de audiencia, como sucedería con la segunda tanda, con Jesús Vidal, relegada más allá de la medianoche.

En el año 2006 arrancaba en La Sexta Planeta Finito, presentado por Miki Nadal. El espacio se apoyaba en el humor, pero ni con esas consiguió despegar en aquellos primeros años de la cadena.