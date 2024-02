¿Qué fue de la actriz María José Cantudo?

La actriz y cantante María José Cantudo, reaparece hoy en La 2. La actriz de orígenes de Andújar, Jaén, acude de invitada al programa de entrevistas Plano General, con Jenaro Castro, a partir de las 21.30

"Soy una mujer trabajadora y luchadora, pero con una ingenuidad muy grande", asegura la intérprete de 74 años que protagonizó el primer desnudo integral en el cine español. "Quisieron quitarme el apellido Cantudo y dije no”, recordará esta noche la que fue ídolo de los tiempos del destape, etapa histórica a revisar.

Cuéntame cómo pasó fue una de sus últimas intervenciones en televisión. Ante el cariz de la situación actual, la actriz pide "a los políticos que se dejen de extremos y luchen por su país los unos y los otros" y se siente independiente por no haber recibido subvenciones de ningún partido.

Tal como señala TVE en el avance de este Plano General la recordada actriz no reniega de su pasado artístico, aunque no le parece justo que la etiqueten como vedette. Confiesa ser muy creyente, porque estuvo "muy enferma": "me salvaron la vida el médico y el de arriba".

Se define como precursora del feminismo actual, aunque le "encanta la cortesía de los hombres y ser mujer", insiste en una cuestión tan resbaladiza en estos momentos. Esquiva polémica, porque "cree en la belleza de las personas y en un mundo mejor".

María José Cantudo va a defender esta noche su papel de empresaria, pues financió muchas de sus obras y revistas como las que representó en el Teatro Reina Victoria, teatro que ella gestionó y donde precisamente se ha grabado este programa. También hablará de su vida personal, de sus "amores prohibidos y secretos", si bien sólo confiesa públicamente los tres más conocidos: el fallecido Manolo Otero, su primer marido, Pedro Ruiz y Enrique Cornejo.

El actor Pepe Ruiz (Escenas de matrimonio) interviene junto a ella en la sección La Semblanza y Cantudo también se someterá a En un rincón del alma (relativa al aspecto humano del entrevistado); Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El Muro (en la que el personaje entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).