Dos años de cárcel para el ex representante de Belén Esteban, Toño Sanchís, por apropiarse de su dinero

La Audiencia de Madrid ha condenado a dos años de cárcel al expresentante de Belén Esteban, Toño Sanchís, al considerar acreditado que se valió de la "confianza plena" de la colaboradora televisiva para cobrarle durante años una comisión mayor a la estipulada, apropiándose indebidamente de más de 400.000 euros.

En la resolución, a la que ha tenido acceso EFE, los magistrados también condenan a Sanchís a una multa de 2.100 euros y a que indemnice a Belén Esteban con una cantidad que se determinará más adelante, en la ejecución de la sentencia. Esta cantidad se calculará restando a los 475.571 euros apropiados indebidamente (que es la cantidad que considera probada la sentencia finalmente) los 49.000 euros que Esteban ya cobró en un proceso civil anterior y el dinero realmente percibido por la adjudicación de una vivienda en ese mismo proceso previo.

En ese proceso previo se condenó a la agencia de Sanchís a pagar un total de 388.868 euros a Esteban, pero ésta sólo cobró una parte en efectivo y 375.000 euros por la adjudicación de una vivienda en Villanueva del Pardillo que estaba gravada con una hipoteca de más de 200.000 eros y que luego Esteban vendió. La actriz decidió entonces comenzar el proceso que llegó a juicio en octubre y cuya sentencia se dicta ahora.

La sentencia de la sección cuarta de la audiencia madrileña considera ahora probado que entre el 13 de mayo de 2009 y el año 2015 el acusado percibió cerca de 400.000 euros "como consecuencia de aplicar una comisión superior a la del 20% que estaba estipulada en el contrato" firmado entre su agencia de representación y la empresa de Belén Esteban. "La confianza que tenía depositada doña Belén Esteban en el acusado señor Sanchís García era plena, de tal forma que la señora Esteban no supervisaba la corrección de los cálculos del porcentaje pactado, limitándose a percibir las cantidades que le eran abonadas, hasta que en el año 2015 detecta irregularidades", afirma la sentencia, que da credibilidad a la colaboradora televisiva.

La resolución incide en que la relación que mantenía Esteban con Sanchís era de "estrecha amistad", motivo por el que ella "se desentendía de sus asuntos poniéndolos completamente en manos del acusado". En el juicio la Fiscalía acusó a Sanchís de apropiación indebida continuada, cometida entre 2009 y 2015, contra Belén Esteban, delito por el que pidió tres años y medio de cárcel y que indemnice a la artista con el dinero que aún no le ha devuelto (que calculó en 339.549 euros).

Por su parte el letrado de Esteban, Carlos Aguirre de Cárcer, de Santiago Mediano Abogados, solicitó cuatro años y medio de cárcel para el acusado y que indemnizara a la artista con 475.571 euros, ya que este es la cantidad que determinan los informes elaborados. El abogado de la defensa solicitó la libre absolución porque Sanchís no cometió el delito que se le imputa, como defendió el acusado al declarar en el juicio, en el que dijo que Belén Esteban sabía que la comisión había aumentado y sabía lo que firmaba y cobraba.