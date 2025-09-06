'Aruser@s' pasa a los sábados y domingos por la mañana

Alfonso Arús, el productor en solitario más veterano que hay en la tele, lleva en arrobas su experiencia desde que tempraneramente daba los buenos días en la radio y repasaba cosas que no tocaban otros programas como lo que se había visto en la tele la noche anterior. Tiempos imperiales de la tele, por entonces. Arús ha seguido en distintos proyectos con su sello y con ese tono entre lo casero, lo artesanal y, sobre todo, lo viral.

Esa fórmula de dar su sitio a todo en un puñado de minutos y hacerlo con humor y sin mala leche (Arús con leche), le permite ser el más visto en estos momentos cuando España se despierta y se pone los calcetines. Sus datos están muy por encima de la media de su actual cadena, La Sexta.

Tras probar dos extensiones fallidas de Aruser@s, el despertador comienza también a ofrecerse en los fines de semana desde las 9 (los laborables es desde las 7.30) con ese mismo ritmo con que el titular domestica la actualidad y reparte todos los vídeos más insospechados. Hans Arús es el encargado de estos fines de semana, relevo familiar de futuro para continuar con una fórmula que parece incansable y sin tener que cambiar el nombre. Ahora también se puede pasar la aspiradora de los sábados con el tintineo de los jingles de Aruser@s.