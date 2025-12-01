Las audiencias de noviembre, Canal Sur cae al cuarto lugar en Andalucía

El mes de noviembre confirma en audiencias el afianzamiento de Antena 3 entre el público andaluz, con un 14% de cuota y un primer puesto consolidado a nivel nacional, 13%. La 1, en ascenso, en Andalucía consigue colocarse en segunda posición, con un 10,3%, medio punto más que en octubre, por encima de Telecinco, 9,9% (baja 4 décimas) y Canal Sur, que baja al 9%, cuarta opción entre su público de proximidad, con una pérdida de 3 décimas.

En ese descenso de Canal Sur cuando el curso va a velocidad de crucero se encuentra el flojo rendimiento de la franja de mediodía, remodelada. Mesa de análisis ha anotado de media 39.000 espectadores y 6,1%, casi 3 puntos menos que la discreta media de la cadena, con 56.000 y 4,7% de cuota para el concurso Sopa de letras. El Noticias 1 sigue sin remontar, con 140.000 espectadores de lunes a viernes, 8,6%, que sube a un 9,2% incluidos los informativos de los fines de semana. Con las noticias de la noche, en una franja de más consumo, la media de las noticias de Canal Sur es de 10,6% de cuota, lejos del 23% de los informativos de TV3 (14,3% cuota mensual de la cadena catalana);Aragón TV, 21,9% (12,1% el total de la cadena);o la vasca ETB 2, 20,6% (en este caso, 8,6%), noticiarios muy vinculados a su entorno autonómico.

En informativos las noticias de Antena 3 extienden un primer lugar sin fisuras con 2 millones de espectadores de media por edición, 19,3%, liderando en la sobremesa de los laborables con 2,2 millones, 24%;y en la noche, 2,2 millones, 18,7%. Los Telediarios de La 1 suben a 1.440.000, 13,9% (1.550.000 para las noches) y los de Telecinco siguen a la baja con 846.000; con 665.000, 7,6% para La Sexta; y 518.000, 6,2% para los recuperados de Cuatro, claves para el ascenso de público de este canal de Mediaset.

Datos nacionales: A nivel nacional Antena 3 ha subido 4 décimas respecto al pasado año, con 13% de cuota; seguida de La 1 con 12,3% y que suma 2,1 puntos respecto a noviembre de 2024. Telecinco luce un 9%, dato mínimo; con 6,3% para La Sexta a 3 décimas de su duelo particular con Cuatro, 6%. La 2 sube en un año 3 décimas, con 3,1% y las temáticas más vistas son FDF y Energy, ambas de Mediaset, con 2,3%.

Atresmedia lidera con un 26% entre todos sus canales;23,8% para Mediaset;17,8% para RTVE.