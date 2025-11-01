Bea Madariaga, esta española ha tenido una actuación ejemplar sin cantar ni nada parecido

El raquítico 1,4% que dedicamos a investigación a El 1% donde ha triunfado rotundamente una científica. La investigadora de neurología Bea Madariaga se ha marcado un Big Bang convirtiéndose en la ganadora sin discusión de la primera gala del recuperado quiz. El 1% no va de conocimientos, sino de lógica, lo que obliga a tener al menos unos reflejos por naturaleza y sobre todo brillantez arriba como para concentrarse entre la presión de espacio y tiempo.

En un formato aparentemente juguetón sin más, el empaque de la investigadora, en solitario en los tres últimos desafíos cuando habían quedado eliminados los otros 99 rivales (incluida su pareja), ha sido admirable por valor añadido. Temple de nervios y ágil en las deducciones. Los acertijos de El 1% parecen endiabladamente tontos, pero son sagaces como para dejarnos con la boca abierta por no haber caído en la cuenta de... ay.

Con práctica se consiguen mejores resultados en casa. Hay que pillarle el tono a las preguntas, pero se debe ser concursante fino para llegar indemne hasta el final. Lo de Bea ha sido de aplauso y en parte explica el 17% de cuota conseguido, cifra mejorada porque al fin, al menos este miércoles, Antena 3 decidió colocar el prime time un pelín antes de las once.

Arturo Valls sabe manejar al público revoltoso y es divertido interlocutor cuando los anónimos quieren tener su minuto de gloria. El 1% son 15 pasatiempos en los que las transiciones podrían ser de relleno, pero Valls consigue que sea una gala desenfadada para que, por una vez, ganen los buenos.

Así fue la útima prueba de 'El 1%' con Bea Madariaga

La prueba final del pasado miércoles ee El 1%' en Antena 3 coronó a Bea Madariaga como ganadora al ser la única superviviente que resolvió la enigmática pregunta del 1% (solo un español de cada cien acierta en pruebas representativas).

Ante un bote acumulado de 100.000 euros, la concursante de 28 años, se enfrentó a la secuencia lógica "UDDTTTCCCCCCCC" ¿Sabrías resolverla?

Bea Madariaga reconoció que cada letra inicial correspondía a los números en español repetidos por su valor —U (uno, 1 vez), DD (dos, 2 veces), TTT (tres, 3), CCCC (cuatro, 4) y CCCCC (cinco, 5, aunque la secuencia mostraba 8 C's combinados)—, por lo que la continuación era SSSSSS (seis, 6 veces);.

Acertó, desatando la euforia en el plató