'Las Berrocal': dónde ver y cuándo se estrena el próximo capítulo del 'docureality' del que todo el mundo habla

Los documentales que siguen la vida de influencers o celebrities están más de moda que nunca: Keeping up with the Kardashians (2022), Las Campos (2016) o Soy Georgina (2022) son solo algunos de ellos. Ahora, se suma a la lista Las Berrocal, el fenómeno que sigue de cerca a Vicky Martín Berrocal y el inquebrantable vínculo que la une con su madre Victoria, su hermana Rocío y su hija Alba, fruto de su matrimonio con Manuel Díaz 'El Cordobés'.

La serie consta de cuatro pisodios de larga duración (50 minutos), cada uno de ellos centrado en una de estas mujeres de marcada personalidad. Este docu-reality origital de Movistar Plus+, producido en colaboración con The Pool, tiene como hilo conductor el regreso de Vicky Martín Berrocal a la moda flamenca. Así, la diseñadora deberá compaginar esta labor con su exitoso podcast A solas con... y su firma de novias, siempre con la incondicional ayuda de su familia.

'Las Berrocal', en Movistar Plus+

El primer capítulo de lo que promete ser un fenómeno de la telerrealidad llegó a la plataforma de streaming el pasado martes 20 de mayo a las 22:00 horas. Fue entonces cuando pudimos descubrir algunos de los secretos más sonados de la matriarca, Victoria Martín Serrano, como los detalles relacionados con el padre de sus hijas, José Luis Martín Berrocal, y el complicado momento en el que se quedó embarazada de su hija Vicky. Pese a todo, define su nacimiento como "una bendición de Dios".

Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en el caso de otras plataformas como Netflix o MAX, no se ha estrenado la temporada al completo. En su lugar, será necesario esperar para ver los siguientes episodios, generando así una mayor expectación entre los seguidores de este docu-reality.

¿Cuándo se estrena el segundo episodio de 'Las Berrocal'?

El martes 27 de mayo, a las 22:00 horas, se estrena el siguiente episodio, con la promesa de revelar nuevos enigmas alrededor de las mujeres más importantes en la vida de Vicky Martín Berrocal. Por lo tanto, cada episodio se estrenará con una semana de distancia entre uno y otro, los martes. Y así será hasta concluir la emisión que, en principio, está prevista para alcanzar un total de cuatro capítulos.

Nacida como María Victoria Martín Martín, Vicky Martín Berrocal es una conocida empresaria, actriz, diseñadora de moda y colaboradora de televisión, que en 1997 contrajo matrimonio con el torero Manuel Díaz 'El Cordobés'. Después de haber hecho referencia a lo "mucho que había sufrido", Berrocal se disculpó publicamente con su exmarido en el programa de Telecinco, tardeAr, preocupada por cómo le pudieron haber afectado estas palabras. "Es uno de mis grandes amores", aseguró recientemente.

Ahora, más allá del glamour y el éxito, estas cuatro mujeres de personalidades arrebatadoras forman un clan para sobrellevar las desavenecinas de la vida. De esta forma, se apoyan mutuamente, independientemente de las diferencias generacionales, para comprender cómo han llegado a ser lo que son.