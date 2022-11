¿Por qué bajó los brazos Patricia Conde cuando estaba lista para ganar en 'MasterChef'?

La favorita del público para ganar MasterChef Celebrity se quedó en puertas del duelo final. Patricia Conde se desoncertó en el Ritz madrileño, con el menú que debía confeccionar de Quique Dacosta. La complejidad de las recetas la desmoralizaron.

En lugar de enfadarse cuando tenía la victoria al alcance de la mano y ponerle las cosas bien difíciles a la otra duelista, Lorena Castell, la vallisoletana optó por tomarse el asunto con calma y humor.

De hecho incluso prefirió que los sentimientos afloraran y se dio un piquito con Manu Baqueiro, que ha sido quien la ha estado cortejando a lo largo de estas semanas de programa en La 1. Conde pidió que el actor le besara, lo que fue la comidilla para el resto del equipo. Ese beso dio ánimos al de Amar es para siempre porque finalmente ha sido el clasificado para el duelo con Lorena. En este martes llegará esa prueba final, un menú de tres platos con todas las técnicas aprendidas a lo largo de este tiempo. El chef italiano Massimo Bottura se suma al jurado.

El público quedó decepcionado, como el propio Jordi Cruz le reconoció a Patricia, con que hubiera bajado los brazos en el Ritz. A poco que lo hubiera intentado habría salido airosa. La presentadora ha querido extenderse en instagram y culpa de su estrés a los gritos que padeció en esa prueba. "Un día nos dijeron esto es un show, no un programa de cocina. Ha habido amor, ha habido guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar. Realmente me bloqueé ante tanta presión", ha explicado la que fuera conductora de Sé lo que hicisteis, acostumbrada al directo, a las presiones e improvisaciones sobre la marcha. Era la favorita de su amigo Miki Nadal, ganador del pasado año.

Patricia Conde revela que le afectó la eliminación de Isabelle Junot, una amiga como tantos otros participantes con los que se ha encontrado en estas semanas. La presentadora se ha visto afectada por presiones internas y también extrenas "sobre todo de lo que dirán de nosotros en redes sociales después. Que ya sabéis algunas terribles consecuencias", sobrevolando lo sucedido el pasado año con Verónica Forqué.

"Nunca había visto Master Chef y quise investigar desde dentro. Y les estoy eternamente agradecida por la oportunidad de que todos me hayan conocido y ahora sepan que soy actriz y no presentadora por ejemplo. Lo he dicho muchas veces, soy sensible y vulnerable y mi salvavidas es el sentido del humor. Nos dicen que cocinemos, que peleemos, que hagamos un show divertido, como los que nos ha ofrecido mi querido Xavier" ha insistido en su texto compartido en las redes.

"Cada uno vive las experiencias a su manera, no todos somos iguales, a mí me gusta tratar a todos mis compañeros con respeto pase lo que pase, ayudar cuando he podido y en lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitarle hierro al asunto", explica Conde, que añade ironía sobre el resultado de sus platos: "Y por los comensales no os preocupéis, no solo les dan lo que cocinamos, en el Ritz había más comida. Yo no le pedí a nadie llegar a la final. Yo no eché a Isa o a Nico, de hecho me pareció injusto y me hubiera cambiado por cualquiera de los dos, ellos lo saben".

La marcha de dos compañeros que veía capaces como Nico Abad y Junot afectó a Patricia.

¡Felicidades! @ManuBaqueiro se convierte en el segundo duelista de #MCCelebrity 7 y luchará por la victoria en la gran final https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/UxywpbQDJ3 — MasterChef (@MasterChef_es) November 28, 2022

"Quiero pedir perdón a mi familia (ellos saben bien que si no duermo no funciono) amigos, al equipo de Master Chef y a todos los que han creído en mí más que yo misma. Pero, sabéis lo que os digo?, que el giro de la película era que Manu se llevara la chaquetilla porque se lo merecía más que nadie y me sobraban los motivos para frenar y dejar que me adelantara". Su amor platónico en este programa llega así al duelo final.

"Siento no haber sido más competitiva y ambiciosa, soy así, como habéis visto, tímida, algo rebelde, muy sensible y payasita, y sobre todo no puedo con las mentiras y antes de ofender a un compañero o creerme mejor que nadie, prefiero reírme de mí misma y ofrecer el show que tanto me pidieron cuando me echaron. Es televisión, no es real", zanja la poresentadora.