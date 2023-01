¿Por qué cae tan mal Santi Alverú a los compañeros de 'Zapeando'?

Comedy Central estrena la segunda temporada de Comedy Central Presents: Stand-up 3000, producida por El Terrat, a las 23.50. Una oportunidad para los cómicos emergentes y entre hoy y mañana intervienen Santi Alverú, Nadin Din, Bianca Kovacs, Pere Aznar, Carmen Romero, Kike García, Elena Beltrán e Ignasi Taltavull.

En el caso del asturiano Alverú (la procedencia le delata su apellido, no es Alveró ni Algueró ni nada parecido) es un rostro popular por sus apariciones en Zapeando, donde es el defensor de la audiencia y pone verde a sus compañeros de mesa. A su vez se convierte en centro de chistes de los demás, lo que lleva bien: es de los que apuran la comedia, en los límites de la realidad burlona. Fue nominado a los Goya como mejor actor revelación en 2017 por la película Selfie y aperece en series como Reyes de la noche o estuvo en Ese progama del que usted me habla, con María Gómez, en La 2.

"La comedia es algo serio, por supuesto, pero no me lo tomo con una trascendencia como para que me impida trabajar a gusto", expone este nombre curtido en la stand up comedy en el que el monólogo es una herramienta más.

"Con los años decidí hablar más de mi visión, de cómo observo las cosas, es una manera de conectar con el público”. Y tratándose de Comedy Central tiene libertad para ir un paso más allá, tratar asuntos que en un contexto más generalista, como la tertulia de Zapeando no podría.

A lo largo de estos años en el programa de La Sexta se ha convertido en centro de bromas que algunos espectadores han podido confundir con abuso sobre él. ¿Cómo surgió eso de convertirlo casi en un indigente que se lleva las sobras de los catering del programa, por ejemplo? "Me vio venir Dani Mateo. Sabe que es una forma de estirar las situaciones. Dani es de los que como coja un asunto no lo suelta hasta que le saca todo el jugo del humor. Conmigo sabe que me puede dar fuerte que yo sabré responder", replica Alverú. Lo podríamos comparar con un tikitaka de ironías. En lugar de balón, Dani y Santi cabecean con gags. A su alrededor hay otros buenos conocedores del ‘juego’ de la comedia en el escenario: Miki Nadal, Valeria Ros, Iñaki Urrutia...

Si hay alguien que piensa que este estudioso del humor cae mal a sus compañeros de Zapeando se ha confundido con las reglas de la comedia. Santi Alverú entra en escena y todos saben que le pueden dar en la espiniilla de la autoestima. “Pero para que se cree ese ambiente es muy importante el trabajo de los guionistas. Han sabido darle sustancia a la sección. Sin los guionistas Zapeando no sería lo que es”, reitera.

Otro asunto es el de los monólogos como los de Comedy Central (Paramount Comedy anteriormente), donde en ocasiones es un trabajo personal. “Para mí es un honor subir al escenario en una cadena donde han surgido nombres como el de Dani Mateo. Yo los veía en casa y quería ser como ellos. Es sentido del humor, sentido del espectáculo y del contacto con el público”. Unos programas de monólogos que crearon escuela, formaron a sus participantes y despertaba la vocación en los que los seguían las entregas.

"Muchos comenzamos así, viendo y trasladando cada uno con su estilo a los escenarios. Yo comenzaba en mi tierra con el humor cuando seguía a todos esos maestros por televisión y vídeos. Lo de hacer reír a toda costa es casi una cuestión de ego. Es bonito recibir la respuesta del público, pero no me obsesiono con buscar el chiste perfecto. La comedia ha de surgir natural”, añade Alverú.

También ha existido una rápida evolución en el humor, temas, chistes y bromas que décadas atrás despertaban carcajadas ahora son políticamente más que incorrectos. "También el humor es tener presente a la realidad social”, observa Alverú, cuestión de aprender y desaprender, pero defendiendo la libertad del que se expresa buscando esa inteligencia emocional de la risa.

En su monólogo de este sábado el de Zapeando destapará toda su sinceridad y resortes de la comedia para los espectadores de Comedy Central.