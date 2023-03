El dato que confirma que España se encamina hacia la victoria en el Festival de Eurovisión

Las estimaciones en torno a las bulerías de Eaea, la canción española en el Festival de Eurovisión 2023 sigue subiendo. La intérprete española, Blanca Paloma, ha subido enteros con la interpretación en acústico del tema, como sucedía en el pasado Festival de la Cançao de Portugal. La de Elche será la anfitriona de la pre-party española y está confirmada en la fiesta de eurofans del Reino Unido. De cara a la gala del sábado 13 de mayo hay buenas vibraciones. Quedan menos de dos meses y la posición en las casas de apuesta del tema de España ha subido en estos días. Blanca Paloma ha conseguido la mejor posición de un tema español en la historia reciente del festival, a estas altura, incluso por encima de las previsiones que a mediados del pasado marzo, con todas las canciones anunciadas, se tenía el pasado año respecto a Chanel y su Slo Mo.

Eaea escala hasta el sexto puesto en las casas de apuestas cuando en realidad hasta que no se celebre el primer ensayo en tierras británicas no se sabrá la dimensión y potencia de la propuesta española. La interpretación de las bulerías como en el Benidorm Fest, con las mejoras en las que se está trabajando, será una sorpresa en directo que se guarda en la recámara hasta el mismo festival. Por lo pronto el videoclip, con una puesta en escena diferente, está gustando tal como refleja esas subida del tema español.

Si el pasado año Chanel con su espectacular Slo Mo fue Top 3, con un tercer puesto que fue la mejor posición de España en casi 30 años, y con una victoria que se escapó por la solidaridad continental hacia Ucrania, Blanca Paloma está en condiciones de repetir ese protagonismo en Eurovisión.

En estos momentos para las casas de apuestas España está en cabeza del Top Five, (Francia, Reino Unido, Italia y Alemania) los países de más inversión en el festival y que en los últimos años han estado entre los favoritos. Eaea está un puesto por encima de la anfitriona, Reino Unido, con el discotequero I wrote a song.

La gran favorita es Suecia con Loreen, la ganadora con Euphoria hace 12 años, aunque su Tatoo es brillante y atractivo no parece estar a la altura de su antecesor que fue un fenómeno musical. La sueca va a ser la primera casi hasta en vísperas del festival pero no significa que su victoria sea segura. Se la va a disputar Blanca Paloma y otras dos naciones escandinavas que está perfilando en el apoyo de los eurofans. La noruega Alessandra con el electropop de Queen of Kings está muy arriba desde el primer momento. La alternativa está a cargo del estridente y semidesnudo Käärijä con su Cha Cha Cha. Entre ellos, más Ucrania con Tvorchi y Heart of Steel, estaría ahora mismo el ganador de Eurovisión 2023.