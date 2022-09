Un crimen con Camarón y un director sevillano en Hollywood

La novia gitana fue un fenómeno literario y promete serlo también televisivo con la adaptación de la novela de Carmen Mola que se convierte en un laberinto narrativo de intrigas con la dirección de Paco Cabezas para Atresplayer Premium.

La plataforma de Atresmedia, siempre activa con producción propia, ha presentado en el Festival de San Sebastián uno de sus grandes estrenos de la temporada y que en 2023 se verá en abierto en Antena 3. La novia gitana se podrá ver a partir de este domingo.

El arranque de la historia parte del cadáver de una joven que iba a casarse. A lo largo de ocho episodios se intentará desentrañar este misterio y otros enigmas que van envolviendo al caso. Con intérpretes de etnia gitana, es una ficción española de “color local y vocación internacional”, que a buen seguro también tendrá repercusión en las plataformas.

El cineasta sevillano Paco Cabezas cuenta con una larga trayectoria en dirección de episodios en Hollywood con series como Penny Dreadful, Fear the Walking Dead o Into the Badlands y en cine llevó a cabo proyectos como Tokarev, cinta protagonizada por Nicolas Cage. “Hay belleza y horror”, resume Cabezas sobre esta adaptación. Con La novia gitana cumple el deseo de trabajar en España en un proyecto de vocación global. Y, como no podía ser de otra manera, en la banda sonora aparecerá Camarón de la Isla.

El director ha contado con asesores gitanos para que la historia está reflejada con realismo. Moreno Borja es uno de los intérpretes de etnia gitana y asegura que ha sido un trabajo con complejidad y a la vez fácil por su conocimiento.

Nerea Barros encarna a la inspectora Elena Blanco, la investigadora del caso de esta ficción que arranca el día 25. “Como fanático de lo audiovisual, soy de ver un capítulo cada semana para que la cabeza se adapte”, propone el director de contenidos de Atresmedia, José Antón, sobre la programación por entregas que también tendrá esta ficción en Atresplayer Premium, cada domingo.

El reparto lo integran Darío Grandinetti, Ignacio Montes, Mona Martínez, Lucía Martín Abello, Miguel Angel Solá, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán, Mónica Estarreado, Moreno Borja o Lola Casamayor.