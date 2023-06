Este es el currículum del bético Joaquín en busca de trabajo

El capitán bético Joaquín Sánchez se despedía este domingo de los partidos oficiales y todo lágrimas y aplausos concluía su trayectoria profesional en el césped a punto de cumplir los 42 años. Mañana vivirá su partido homenaje, rodeado de compañeros y amigos, en un encuentro que será retransmitido por La Sexta.

Un ejemplo de compromiso con su club sin que faltara en ningún momento el bueno humor y el buen ambiente junto a su implicación han marcado la trayectoria del jugador de El Puerto. Ya había dado el paso firme a la televisión, tras fichar por Atresmedia hace dos años y de donde surgió el proyecto de El Novato, un de los grandes éxitos de esta temporada en Antena 3, al que sucedió La penúltima y me voy, docuserie sobre su labor dentro y fuera de los estadios y que también contó con más notables datos de seguidores.

Con motivo de El Novato Joaquín publicó su currículum vitae. Un programa donde Joaquín visitaba a distintas figuras para conocer de cerca sus profesiones: cantante, actor, humorista, astronauta, presentador de informativos. Detrás de esa excusa de buscar trabajo el formato de la productora andaluza Proamagna giraba en torno a desenfadadas entrevistas con Vicente Vallés, Rosario, Pedro Duque, Los Morancos, Mercedes Milá... El chef Dabiz Muñoz estrenó este espacio que debutó ante 3 millones de espectadores, récord para un programa novato en esta temporada.

Idiomas: Español, nativo; Italiano, avanzado. Con carné de conducir y coche propio, don de gentes. Son algunos de los detalles de ese currículum de Joaquín.

¿Cuál es su hobby? Por supuesto, jugar al tenis.

Al ya ex futbolista no le van a faltar proyectos en las televisión, con todas las colaboraciones posibles, desde el ámbito deportivo al puro espectáculo. Como influencer y creador de vídeos ya tendría la vida más que resuelta. El fútbol y el Betis no le van a olvidar para que se incorpore a la labor que le parezca mejor y como imagen publicitaria tiene la banda entera para correr. Una labor profesional a la que le gustaría sumar su faceta solidaria.

Con motivo del preestreno de El Novato en el pasado FesTVal de Vitoria se empapeló la capital vitoriana con carteles con el currículum, una forma original de promocionar el programa. Joaquín compartía su foto con negocios y pisos en venta en carteleras de anuncios, vallas y farolas. Se perdió aquel preestreno porque tenía partido de la Europa League en aquellos días.

En su trayectoria en el campo figuran el Betis, Valencia, Málaga, la selección española o la Fiorentina, el club de Florencia con el que pudo demostrar su pericia en la lengua italiana ante las cámaras. El portuense puede luicir con orgullo en su currículum que es Hijo Predilecto de Andalucía.