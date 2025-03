David Cantero regresa a Telecinco con dos compromisos

El periodista David Cantero está buscando un nuevo proyecto al que sumarse tras su inesperado despido de Telecinco. El veterano presentador quería proseguir en Mediaset pero llegó a un acuerdo amistoso con la cadena para dejar su puesto por motivos de reajuste económicos en el equipo. Como ha llegado a desvelar, le pidieron que debía cobrar menos. "No es una decisión que haya tomado yo", aclaró esta semana, incidiendo en que solo tiene buenos recuerdos de estos quince años en los informativos y tiene agradecimiento a todos los que han estado a su lado. Sobre su marcha, "son cosas que pasan en las empresas. No hay que darles más vueltas ni más importancia". No ha sido una jubilación ni se va a jubilar.

Cantero ha visitado esta semana el programa vespertino de la Cadena SER, La ventana, con Carlos Francino, para hablar de estos quince años de trayectoria en Telecinco y con un matiz a su adiós ya que deberá regresar a su ex empresa para cumplir con dos compromisos. El periodista que se puso por primera vez en un set de informativos en TVE Andalucía tras haber sido cámara en este centro emisor, reconocía que su despido iba a causar revuelo, pero no la reacción de tantos compañeros y seguidores y gestos como el de María Casado en pleno informativo. "Hay un momento de shock, de impacto, pero cada vez que la vida me ha empujado a un cambio, ha sido para mejor", reconocía en el programa de la SER. Aunque sus entrevistas en estos momentos son muy esperadas, subrayó nunca se le oirá decir algo malo de Mediaset.

Además, aunque esté buscando nuevo destino y baraje propuestas para hacer más adelante, David Cantero tiene pendiente un epílogo que va a grabar en próximos en los platós de su antigua casa. Por un lado tiene que grabar su participación en una gala que ya estaba prevista y por otro tiene que hacer una entrevista que también quedó pendiente. Un remate peculiar cuando ya se había despedido del todo. Será un hilo con el que las emociones serán intensas.

Tras este frenazo del despido, el madrileño quiere proseguir en la labor periodística. "Busco trabajo, estoy en paro y tengo buena voz", ha resumido con sutil humor cuando le han pedido el currículum. Mientras se mueve para iniciar una nueva etapa incluso le han propuesto participar en un grupo musical aficionado. A David Cantero nunca le van a faltar propuestas.