La voz que anunció la democracia española a Europa entra en 'GH VIP'

Marta Flich se ha estrenado como nueva presentadora de las galas de GH VIP en Telecinco. Tiene mucha tarea para convencer en esta octava edición, que viene a recuperar el formato. Su participante más veterana entre los 17 habitantes de la casa le confesó que entraba "muerta de miedo". "Solamente quiero hacerlo lo mejor posible, pero si no lo hago lo mejor posible, perdonadme que soy muy mayor". A sus 76 años la cantante Karina entre la casa. Es la participante de más edad que se recuerda en la versión española. La de Jaén tiene mucha trayectoria, mucho pasado y muchos recuerdos. Ahora convivirá con Jessica Buena, ex de Paquirrín, el 'hermano mayor' Pedro García Aguado, el campeón patinador Javier Fernández o Zeus, el hijo de Sara Montiel.

¡BOMBAZO! Javier Fernández entrará próximamente en la casa #GHVIPEstreno pic.twitter.com/GR60zyGAjk — Gran Hermano (@ghoficial) September 14, 2023

"Ya tengo mi edad. He vivido mis cosas, hemos pasado por unos momentos muy duros. A mí la pandemia me ha dado mucha fuerza para vivir el día a día. Mañana Dios dirá", han sido las palabras de presentación de Karina, la representante española de Eurovisión en 1971, con un brillante segundo puesto en Dublín. Su nombre está unido a otros éxitos como Colores, El baúl de los recuerdos o La fiesta. "No quiero ser cansina, pero si me piden que cante algo cantaré, si me piden que baile algo bailaré, lo que no puedo dar son volteretas porque ya tengo las piernas hechas una pena", ha expuesto la cantante con buen humor. Aseguró que está "nerviosa, desubicada" pero con ganas de ponerse en marcha, ayudar en la casa y destacar todo lo posible ante la sorprendida audiencia pero ahora quiero ubicarme bien".

Al margen de bromas por la sinceridad e ingenuidad que siempre muestra, a Karina se le debe considerar como la primera portavoz de la democracia española en Europa. Su canción En un mundo nuevo, con un mensaje de esperanza "al fin del camino", venció en el programa Pasaporte a Dublín aunque todo parece indicar que más que una decisión popular fue designada directamente por el equipo del entonces director general de RTVE, Adolfo Suárez.

Tal día como hoy se celebraba #Eurovision 1972, festival que pudo haberse realizado en Barcelona o Canarias tras el 2° puesto de Karina en 1971 🇪🇸 y la negativa de la UER de hacerlo un mes de junio en un portaviones de Mónaco 🇲🇨La falta de presupuesto hizo que se fuera a la BBC pic.twitter.com/izlBWBGHgo — Daniii ❤️ (@danielfs6) March 25, 2020

Entre líneas, la canción se convirtió en anuncio de futuros nuevos tiempos para España tras la dictadura. De puertas adentro era sólo una bonita canción, de puertas para fuera, quien supiere entrever el mensaje, era casi una proclamación de esperanza desde los renovadores del régimen. El franquismo tendría un agonía de mano dura que por unos años dejó atrás el aperturismo que dejó Karina con su interpretación ante la audiencia europea. A partir de 1976 el "Mundo Nuevo" de Karina comenzó a vislumbrarse de manera efectiva.

Más de medio siglo después de su intervención eurovisiva, Karina pone un pie en la casa de Guadalix.