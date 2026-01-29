Desmentido de José Ramón de la Morena y Laura Vázquez sobre su situación sentimental

En ejercicio de su derecho a la rectificación, D. José Ramón de la Morena Pozuelo y Doña Laura Vázquez, en relación a la noticia difundida por Informalia de la que este medio se hizo eco el 23 de enero bajo el titular "José Ramón de la Morena se separa de su esposa Laura Vázquez", quieren hacer constar que:

Desmienten de manera expresa y clara cualquier manifestación relativa a una supuesta separación o ruptura matrimonial entre D. José Ramón de la Morena y Doña Laura Vázquez. No hay, por tanto, una ruptura matrimonial en esta relación.

José Ramón de la Morena (Brunete, Madrid, 1956) tiene una trayectoria radiofónica que se extiende durante más de cuatro décadas. Era una voz fundamental en la medianoche deportiva, convertida en un fenómeno de masas que él basó en El Larguero de la Cadena SER en un concepto de cercanía y análisis incisivo con un tono desenfadado y costumbrista.

De la Morena se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid e ingresó en la Cadena SER en 1981. Durante sus primeros años su reporterismo se fraguó a pie de campo, cubriendo eventos como las grandes pruebas ciclisteas, una de sus devociones, con mucha conexión con grandes estrellas del deporte.

Su hito profesional arrancóo en 1989, cuando asumió la dirección del programa nocturno El Larguero, en plena competencia con Supergarcía, que lideraba la franja desde Antena 3 Radio, con José María García, el referente del periodismo deportivo desde que eclosionara en el Hora 25 de la SER, a partir de 1972. Frente a la solemnidad y crítica dramática de García, él propuso un enfoque más unido a las figuras del deporte y a dar cancha a contertulios como Jorge Valdano, Michael Robinson o Alfredo Relaño.

En 1994 se produjo el sorpasso de liderazgo nocturno cuando El Larguero superó en audiencia a García, entonces en COPE tras la adquisición de Antena 3 Radio en 1992 por Prisa Radio, propietaria de la SER. El duelo con García fue enconado hasta que en 2002 su rival fue despedido de Onda Cero, donde se encontraba entonces.

Tras veintisiete años al frente de la medianoche en la SER, en 2016 José Ramón de la Morena emprendió una nueva etapa precisamente en Onda Cero con el programa El Transistor. En esta etapa final de su carrera activa, su tono evolucionó hacia una reflexión más pausada, haciendo gala de una experiencia que le permitía analizar la actualidad deportiva con una perspectiva amplia por su labor.

En 2021, tras 40 años de carrera ininterrumpida, anunció su retirada de la primera línea para priorizar su vida personal. Su labor, sin embargo, sigue presente a través de la Fundación José Ramón de la Morena, desde donde continúa impulsando el deporte base y la ayuda a jóvenes y niños. Ganador de tres Premios Ondas, una Antena de Oro y dos Micrófonos de Oro, es uno de los principales nombre en la historia de la radio deportiva en España.