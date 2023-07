El ex directivo de Canal Sur y Mediaset que alerta del desastre que vive Telecinco

Telecinco va a terminar julio a más de 4 puntos respecto a su competencia histórica y actual líder de audiencia, Antena 3. La principal cadena de Mediaset, en pleno proceso de cambio integral en la parrilla, ha bajado de los dos dígitos y en esas cifras se nota la cancelación de Sálvame y el poco acierto en los estrenos de prime time.

Así es la vida, con Sandra Barneda, no ha conseguido suplir la franja de tarde, con Ana Rosa Quintana a la espera tras cerrar en la franja matinal. En el prime time el serial turco La traición falló en su primera noche y el reality Vaya vacaciones está muy lejos de otros formatos similares de la casa. Me resbala, formato recuperado en España, no ha suscitado el interés que se preveía en la audiencia familiar, aspiración de la nueva dirección de Mediaset España, con Alessandro Salem al frente de los contenidos. La principal apuesta en la nueva con un serial diario de producción propia, Mía es la venganza, a las 15.45 no funcionó. Tampoco están cuajando otros estrenos como La vida sin filtros, en la noche de los sábados.

La jubilación a principios de este año del poderoso CEO Paolo Vasile, hombre de máxima confianza del fallecido Silvio Berlusconi, se llevó por delante a miembros de su equipo, como su directora de Comunicación, Mirta Drago, o uno de sus jefes de producción, de contenidos, Baldo Toscano. Tras 14 años en la casa el que también fuera director de antena de Canal Sur fue despedido.

Tras su marcha seis meses después Toscano observa que no ve "ni talento ni manera de reconquistar el liderazgo que (Telecinco) tuvo durante años", una crítica voz de alerta que es tajante: "les va a costar enmendar tanto error".

Baldo Toscano fue fichado desde Canal Sur ya que en Mediaset buscaban productores expertos en el público andaluz, la comunidad con más espectadores y que ha marcado el estilo del prime time generalista durante años. Con la llegada de Baldo fue fichada Paz Padilla para presentar formatos como Sálvame, por ejemplo.

Este directivo pertenece a la mejor etapa de audiencia de Canal Sur, formando parte del equipo de Rafael Camacho, cuando entre las dos cadenas, la principal y Canal 2 Andalucía, se alcanzaba el 25% de cuota del público andaluz.

Ante la deriva de Telecinco, Toscano dice: "no es que me alegre pero la verdad es que me resbala", señala en un post en facebook con la ironía que señala en otros comentarios en las redes. "Con su pan se lo coman", agrega.

Sobre tanto error, es donde carga con más acidez el ex directivo de Mediaset: "quizás no sea un error. Quizás es una estrategia para entrar en pérdidas y justificar un ERE", concluye, vaticinando malos presagios sobre una compañía que dejó de cotizar en España al quedar integrada en la multinacional Media for Europe, empresa controlada por la familia Berlusconi.