El disgusto de una británica que celebra su medalla de oro con el himno de España

Contemplar el izado de la bandera del Reino Unido, la Union Jack, sonando de fondo el himno de España son de esas anécdotas que no tienen precio. Un tirabuzón de la historia y la relación entre nuestro país y los británicos que no deja indiferente por el contraste tan chocante: una británica homenajeada con la Marcha Real tras una dura victoria.

Es lo que le ha sucedido hace una semana a la deportista Sian Riansley al celebrar su medalla de oro en la Copa del Mundo de triatlón, celebrada en Hong Kong. Cara de sorpresa e incluso de disgusto en ese momento. No sonó el God save the King que debió haberse escuchado en ese momento.

The embarrassing moment at Triathlon World Cup in Hong Kong for playing the wrong national anthem (Spanish). Sian Rainsley of UK won the gold medal. pic.twitter.com/UiOaFsMf8C