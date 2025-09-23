Disney y Jimmy Kimmel llegan a un acuerdo y el programa crítico con Trump regresa

El late show Jimmy Kimmel Live vuelve a emitirse en la nohce de este martes en la cadena estadounidense ABC, seis días después de que la cadena, propiedad de Disney suspendiera temporalmente el espacio debido a las apreciaciones en un monólogo inicial donde el presentador señalaba al movimiento MAGA como beneficiario, de "sacar rédito político", del asesinato del Charlie Kirk a cargo de uno d elos suyos.

Disney atendió la queja del organismo audiovisual estatal y, manteniendo una posición de prudencia ante el actual presidente, anunció que se producía una "cancelación definitiva". La compañía ha llegado a un acuerdo con la estrella nocturna para retomar el programa, en una decisión que permite dar esperanzas al ambiente de censura asfixiante que se cierne sobre los medios.

Disney calificó las palabras de Kimmel como “inoportunas e insensibles” y justificó la suspensión del programa para “evitar agravar aún más la tensa situación en un momento emotivo” para el país.Tras el funeral de Kirk el pasado fin de semana los ánimos desde la ultraderecha están más calmada y la ABC ha 'recontratado' a su estrella nocturna para evitar un litigio de despido. Canal y productora del presentador tienen que negociar una nueva temporada y puede darse el caso, como sucede con la CBS con Stephen Colbert, que no se llegue a un acuerdo con Kimmel, convirtiéndose en una futura victoria electoral para TRump.

El presidente celebró la suspensión del programa como una "buena noticia” y calificó los comentarios de Kimmel como algo horrible poniendo su dedo acusador sobre el restante late show crítico de las grandes cadena, el de Seth Meyers en la NBC.

Stephen Colbert anunció ya semanas atrás que su programa en CBS llegará a su fin en mayo de 2026 tras tres decenios en antena, una determinación de Paramount dentro de su reciente fusión acordada con el visto bueno de la administración Trump.