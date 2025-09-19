El monólogo de Jimmy Kimmel que le ha supuesto su despido por burlarse de la hipocresía de Trump con Kirk

El panorama audiovisual estadounidense está consternado ante el drástico despido de Jimmy Kimmel, el conductor del 'late show' de la cadena ABC (Disney), por un monólogo emitido este lunes en el que se hacía eco del asesinato del activista Charlie Kirk. El presentador y cómico hizo ver que el líder del movimiento MAGA fue abatido por uno de los suyos, por alguien de su línea, y no por alguien opositor.

A esas impresiones, Kimmel acompañó cómo la Casa Blanca quería escenificar que el asesinato había sobrecogido al entorno del presidente Donald Trump. En una aparición ante los medios acreditados en la residencia presidencial el actual dirigente de EEUU, que decía haber quedado en shock con la muerte de Kirk, se mostró más interesado en hablar del nuevo Salón de Baile de la Casa Blanca. Una mirada sarcástica que ha precipitado los acontecimientos. La ABC ha prescindido del programa y parece que de forma definitiva, tras su cancelación abrupta. Desde el partido demócrata se señalaque la censura ha sido una presión directa del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, que califica el discurso de Kimmel como el de "un enfermo".

Lo que sería la cancelación definitiva de Kimmel se une a la anunciada desaparición del programa de Stephen Colbert, voz crítica con Trump cuyo espacio nocturno en la cadena CBS concluirá en el mes de mayo tras defender la compañía que el formato es muy deficitario.

Trump ya ha advertido que tras estos dos animadores críticos la siguiente voz llamada a caer es la de Jimmy Fallon, en la NBC.

En Hollywood se suceden las muestras de apoyo al espacio cancelado junto a protestas por el acoso y derribo a los medios y periodistas críticos. "No se trata si nos gusta o no Jimmy Kimmel , o de si apoyamos o no a Trump, se trata de nuestros derechos y todos los merecemos", se ha defendido desde manifestaciones ciudadanas que han surgido a raíz del despido.