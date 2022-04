¿Y si dedicamos el puente de Semana Santa a los documentales?

¿Qué ver en este puente de Semana Santa?

El mundo del deporte contiene multitud de historias y grandes deportistas que protagonizan documentales. Historias de superación, éxito, fracaso y una gran cantidad de valores inherentes al deporte que son explotados por las plataformas. Desde documentales sobre la figura de un deportista, el resumen de la temporada más polémica de la Fórmula 1, los éxitos del club de fútbol más laureado a nivel mundial o la irrupción de una futura estrella del tenis son algunas de las recomendaciones que hacemos para ver durante las vacaciones de Semana Santa.

1. Drive To Survive. Netflix. Ha estrenado su cuarta temporada. Ofrece la oportunidad de revivir los momentos más emocionantes del pasado Mundial de Fórmula 1, uno de los más polémicos de la historia del automovilismo. Muestra la lucha entre Lewis Hamilton y Max Verstappen por el título. La producción de Box To Box Films se ha convertido en una de las más esperadas por los aficionados al mundo del motor.

2. Real Madrid, la leyenda blanca. Amazon Prime Video. El documental conmemora el 120 aniversario del club más laureado a nivel mundial, el único que cuenta con 13 Champions League en sus vitrinas.

El documental sobre los éxitos deportivos del Real Madrid se apoya en testimonios de leyendas del club (Iker Casillas, Emilio Butragueño, José Antonio Camacho, Juanma Iturriaga, Lolo Sáinz, Mijatovic, Raúl González, Modric, entre otros).

3. Diego, el último adiós. HBO Max. Este documental recuerda cómo fue el último año de vida de Diego Armando Maradona.

La producción, que vio la luz un año después de su fallecimiento, muestra una perspectiva desde la óptica de sus amigos, familiares y excompañeros del mundo del fútbol. Su funeral, en plena pandemia de la COVID-19, fue un acto multitudinario en Argentina.

4. Golpe Badosa. Movistar Plus+. La entrega de Informe+, el sucedáneo del mítico Informe Robinson, te acerca la historia de Paula Badosa, la nueva sensación del tenis español y mundial. El documental, estrenado hace una semanas en #Vamos, relata la historia de superación de la tenista española.

La joven supo superar la ansiedad y una depresión para convertirse en una de las promesas emergentes del tenis mundial. Su irrupción ha sido espectacular y no se recuerda un ascenso tan fulgurante como el que ha protagonizado Badosa, que ha pasado del puesto 80 al top ten mundial en menos de un año. Tras conquistar el Masters 1000 de Indian Wells, su reto es lograr su primer Grand Slam.

5. Man in the arena: Tom Brady. Star Plus. El quarterback Tom Brady es uno de los mejores jugadores de la historia de NFL. El carismático jugador posee el récord de títulos de Super Bowls ganados con un total de siete (seis con los Patriots de Nueva Inglaterra y el último con los Buccaneers de Tampa Bay). La serie original de ESPN Plus analiza sus logros dentro y fuera de la pista.

6. Pau Gasol. Lo importante es el viaje. Amazon Prime Video. La serie sobre el mejor baloncestista de nuestro país forma parte del catálogo de Amazon Prime Video. A lo largo de cuatro episodios, recorre los momentos más destacados de su último año como jugador. “En este documental cuento la historia que hay detrás de mi vuelta a las canchas”, explica el pívot de Sant Boi.

7. Mateu Lahoz, detrás del árbitro. Movistar Plus+. Se trata del único reportaje sobre un árbitro en activo de LaLiga. El documental repasa junto al protagonista y su entorno los momentos clave de una trayectoria que le ha llevado a lo más alto del arbitraje mundial.

Antonio Mateu Lahoz es el colegiado más conocido de España. Acumula más de tres décadas arbitrando, es internacional desde 2011 y dirigió la última final de la Liga de Campeones.