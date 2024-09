La dura historia detrás de María José Galera, exconcursante de GH y madre de Laura

María José Galera no sólo es exconcursante de Gran Hermano, sino que además fue la primera expulsada de toda la historia del programa. Era entonces el año 2000 y tenía 30 años. Ahora, como colaboradora del reality, y madre de Laura, recuerda entre lágrimas un trágico suceso que aún no había pasado y que dejó marcada a la familia desde entonces: el fallecimiento de su hija Estefanía, en 2008.

La situación se puso sobre la mesa después de que Laura, concursante actual, se mostrase alicaída en pleno debate de Gran Hermano. Al verla, Iron Aramendi le preguntó qué le sucedía. “No me he sentido mal por las nominaciones”, aclaraba la joven sevillana en su momento. “Es cierto que he estado un poco preocupada porque los compañeros con los que estoy nominada complican las cosas. No sé quién se salvará, pero estos días han sido duros por la fecha en la que estamos, simplemente”.

20 de septiembre, el cumpleaños de su hija

María José Galera procedió a explicar entonces a qué se refería su hija que, desde la casa de Guadalix de la Sierra, trataba de no dar demasiadas explicaciones. el 20 de septiembre era el cumpleaños de Estefanía, una de las tres hijas de María José; que murió con apenas 17 años. “El jueves día 20 fue el cumpleaños de su hermana y ella está ahí dentro… Nosotros tenemos un ritual: el día de su cumpleaños vamos a Chipiona, donde yo deposité las cenizas de mi hija, y le ponemos flores blancas”, relataba María José en el programa.

El homenaje de Laura a su hermana, Estefanía

Sin embargo, pese a no estar físicamente presente con su familia para realizar el acostumbrado homenaje a Estefanía, Laura quiso rendirle tributo igualmente. Y lo hizo de la única forma que tuvo a su alcance. “El jueves, cuando fue la fiesta de Ibiza, ella cogió un ramo blanco y lo tiró al cielo, que estaba lloviendo en Madrid, y le tiró un beso a su hermana”, explicó su madre ante este gesto tan elocuente de la concursante.

El fallecimiento de Estefanía fue, sin duda, un duro golpe para toda la familia. Con sólo 17 años murió a causa de una parálisis cerebral que la había acompañado desde el mismo momento en el que nación. Algo que, en palabras de su madre, “nunca se supera”. Lo explicaba así el año pasado, en el debate de Pesadilla en el Paraíso, después de salir expulsada. “Hay algo que no se olvida, lo intentas, pero no se supera. Vives porque no tienes más remedio que vivir, pero no se supera”.

Del mismo modo, ha asegurado, que piensa en ella constantemente. “Me acuerdo mucho, hablo con ella todos los días y le pido que me cuide a mí y a sus hermanas”, confesaba también en aquella ocasión.

A pesar del dolor, María José Galera y su hija Laura están muy unidas: “Es muy valiente, tiene mucho coraje y me encanta cómo le echa ganas a todo lo que quiere conseguir”, concluye la ex de Gran Hermano en el programa. Se trata, además, del primer relevo generacional del programa. Algo que, por supuesto, no dudaron en asegurar cuando Laura, de 20 años, ocupó el lugar que su madre abandonó hace ya más de dos décadas.