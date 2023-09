¿Quién tiene más edad, César Cadaval o Manolo Sarria?

Desde su gran oportunidad en la Nochevieja de 1984 Los Morancos se instalaron en los programas de televisión y es el dúo cómico con más presencia y mayor trayectoria de entre los humoristas españoles. De la misma generación que Martes y Trece y Cruz y Raya, Los Morancos (de Triana, añadido inicial) han tenido grandes hitos en TVE, Telecinco y en Canal Sur, donde tienen el máximo de audiencia de un contenido de entretenimiento junto a la primera temporada de Se llama copla.

Los hermanos Cadaval, Jorge y César, forman parte de la vida de los españoles, están unidos a recuerdos de algunos de sus sketches, desde el "Josuaaa" al "Pluma gay". La pareja está participando en MasterChef Celebrity en La 1, y en la entrega del pasado jueves, en la segunda gala, César cayó en la prueba eliminatorio por haber dejado el conejo, la carne que le tocaba en suerte, crudo.

Jorge se emocionaba ante la imprevista y precipitada marcha de su hermano, que tendrá una segunda oportunidad con la repesca pero en unas condiciones complicadas para un participante con menos experiencia en un exigente talent.

Hoy despedimos a César Cadaval (@LosMorancos) de las cocinas de #MCCelebrity 8. ¡Gracias por sacarnos siempre una gran sonrisa! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/5b8G0iXnWy — MasterChef (@MasterChef_es) September 14, 2023

En este martes César cumplía una cifra redonda: 60 años. Jorge, como hermano mayor, se expresaba así en instagram: "mira estaba yo pensando qué regalarte, y sigo sin saber qué. Claro, eso me pasa por ser el mayor, porque si hay algo que me enorgullece es serlo. Siempre desde muy pequeño te he admirado. Tu manera de ser, no hay dos como tú. Qué suerte tienen en la vida tus amigos de poder disfrutarte. ¿Y qué te puedo decir de la familia que tienes? No hay adjetivos para describirla: esposa, hijas, hijos, nueras, yernos, nietas y nietos, no los hay mejores", describía Jorge en el plano personal de su inseparable pareja profesional. "Como artista eres inigualable, siempre hablo desde el corazón como yo te veo, tú forma de improvisar es de genio. César, qué de horas juntos, eres irrepetible... Tú eres el mejor regalo que la vida me ha dado, ese niño que nació en el Tardón y sigues siendo el mismo que yo tenía que cuidar desde pequeñito".

Han sido una palabras muy cariñosas por parte del hermano mayor. Ahora bien, todavía hay espectadores que creen que César es mayor que Jorge, que tiene 62 años, dos años mayor. El hermano mayor, más alto y espigado, siempre ha parecido de menor edad que César que no es de los que tienen obsesión por el gimnasio, precisamente.

Y sobre la pregunta que hacíamos, sin mirar google ¿es mayor César que otro popular cómico y presentador, Manolo Sarria? El que fuera componente de otra pareja emblemática, el dúo Sacapuntas (Juan Rosa falleció en 2002), aparece cada noche en Canal Sur con Atrápame si puedes. Su aspecto es fenomenal a sus 73 años, que cumplió el pasado 30 de mayo. Interviene en carreras populares y fue ganador del talent Mira quién baila. El malagueño está en forma y cada vez que hace ruta con su bicicleta eléctrica comparte en las redes su recorrido, con distancias que superan los 70 kilómetros.

Con César Cadaval se lleva 13 años y el malagueño es un ejemplo de cuidado en su salud. A su edad luce un aspecto fibroso y ágil. El que fuera El Linterna hace todavía honor a aquel apodo.