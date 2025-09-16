¿Emitirá RTVE el Festival de Eurovisión 2026 al no participar España en Viena?

El consejo de administración de RTVE ha tomado hoy la decisión definitiva y España no estará en el Festival de Eurovisión 2026 en caso de que participe Israel. La UER defiende a ultranza la presencia israelí en el festival con el apoyo de Alemania, Italia y la anfitriona, Austria, cuando además el principal patrocinador de la cita musical es israelí.

Es muy poco probable en estos momentos que España vaya a intervenir el próximo año en el festival ya que la participación de Israel está protegida y es ineludible en el contexto actual.

Aunque se organice el Benidorm Fest, un acontecimiento musical de carácter nacional con vistas a Eurovisión, RTVE se quedaría en casa en una proporción altísima tras haberse dado este valiente paso al frente. La presencia de Israel ya lleva además dos ediciones desvirtuando la esencia y ambiente de Eurovisión, alterándose el televoto con una movilización política interesada.

¿Qué ocurriría si España no acude a Eurovisión 2026, como será lo más probable? El Festival, con una participación muy reducida que dejaría las semifinales al mínimo, seguirá adelante pero muy mermado en expectación y prestigio.

Si RTVE renuncia a participar por la presencia de Israel por tanto tampoco retransmitiría para España el Festival 2026, que no se emitiría al menos en la TDT y podría recalar on line en RTVE Play (aunque también sería poco probable).

La UER ya anunció que la ausencia de países para este próximo año no estaría condicionada a multas y sanciones por lo que España volvería al Festival en cualquier otro momento sin más exigencias. La entidad organizadora contemplaba un ambiente crispado de cara a los próximos meses, tal vez no calculaba una pronta retirada española, tres meses antes de la reunión de diciembre, que podría adelantarse.

En estos momentos, ni España participará en el próximo Eurovisión ni estaría prevista la emisión del Festival en caso de cumplirse la retirada por la presencia de Israel.