Tras la versión rusa y estadounidense, TVE recupera al fin 'Los misterios de Laura'

TVE está pinchando con todos sus estrenos de ficción por lo que retomar proyectos ya conocidos y queridos por el gran público es una oportunidad para que regresen espectadores a La 1.

De ahí que se hay recuperado Los misterios de Laura, serie detectivesca con MaríaPujalte que acabó en la tercera temporada, víctima de la crisis de programación de 2012 cuando el consejo de administración interino paralizó toda la ficción externa.

Boomerang TV (El tiempo entre costuras, El secreto de Puente Viejo) se encargaba de esta ficción en la que una mamá policía resolvía casos mientras llevaba por delante un hogar desordenado por sus gemelos hiperactivos.

Esta ficción española se convirtió en una de las primeras en ser adaptadas en EEUU, The Mysteries of Laura, protagonizada por Debra Messing, que no tuvo fortuna en NBC y concluyó tras dos temporadas, con 38 entregas, que fueron emitidas en La 1. También hay una versión rusa.

Por ahora Boomerang se encargará de un telefilme de regreso que se convertiría en una temporada si da su visto bueno el actual consejo de administración presidido por Pérez Tornero. La productora, como ha adelantado Fórmula TV, ya tiene preparados guiones y elenco para retomar un proyecto que hará ilusión a muchos espectadores.