Fani Carbajo se pega un porrazo en Honduras y el romance de Frolián, Miri, hace despertar su amor

La gala de Conexión Honduras de este domingo se llena de emoción con la edición Supervivientes All Stars 2025. La entrega del fin de semana, presentada por Sandra Barneda desde Madrid, vivió un momento de preocupación ante una caída de Fani Carbajo en una de las puruebas física. Carbajo había pasado unos días tensos en su duelo final con Kike Callej que se convirtió en el primer eliminado. La ex de Cristofer estuvo a punto de caer eliminada ayer por accidente aunque también está de nuevo entre los nominados y los porcentajes insinúan que está con una pata en la cal.e.

El temporal temporal de lluvias torrenciales ha llevado a evacuar a los participantes y Fani durante una prueba de recompensa, de equilibrio, sufrió un fuerte golpe en la pierna al resbalar de una plataforma. La intervención inmediata del equipo médico de Superviventes detuvo el juego, generando preocupación en plató. “Fani, ¿estás bien?”, preguntó Barneda. Tras ser atendida, Fani regresó y tranquilizó a todos: “Ha sido un buen golpe, pero estoy mucho mejor. Me han vendado y puedo continuar”.

Y también confesó su agotamiento, como el resto de compañeros: “No duermo, no como... Las picaduras de mosquitos me están matando, pero sigo luchando”, aseguró. En ese plano emocional Fani desveló la traición de Alejandro Albalá, quien admitió haberla nominado en secreto. “Me dolió mucho, confiaba en él". Y Albalá se defendió: “Es estrategia, no es algo personal. Aquí todos nos traicionamos”.

El de Playa Caos ha alimentado debates en el plató sobre la lealtad en el juego.

La gala también exploró otros relatos, como el acercamiento entre Miri Pérez-Cabrero, romance de Froilán de Maricharlar, y Alejandro Albalá, con gestos afectivos y confesiones entre ambos. Por otro lado, la rivalidad entre Gloria Camila e Iván González estalló en una discusión en vivo. La hija de Ortega Cano se las vio con Miri en la prueba de la Noria Infernal que terminó ganando esta.

En Playa Armonía, Rubén Torres se proclamó líder tras superar a Sonia Monroy en la prueba de la “prisión de Tártaro”, asegurando inmunidad y poder de nominación. Sonia, por su parte, lamentó el hambre extrema que también están sufriendo alli: “Sin dotación, estamos al límite”.

Adara Molinero, por su parte, valora esta edición como una “segunda oportunidad”, y Jessica Bueno está visiblemente afectada por el aislamiento emocional.

Noel Bayarri, nominada junto a Fani, pidió apoyo a los espectadores: "No me rendiré", se jactó.

La victoria de Playa Caos condenó a los perdedores a condiciones más duras, Superiviventes empieza a apretar las clavijas