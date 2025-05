Fernando Tejero dicta sentencia: coloca a ‘Aquí no hay quien viva’ por encima de ‘La que se avecina’

Fernando Tejero es uno de nuestros actores más polifacéticos. El intérprete cordobés, que se dio a conocer con el papel de Emilio en la serie Aquí no hay quien viva, se ha abierto en canal en el pódcast El acorde prohibido, donde ha tratado con total sinceridad algunos de los principales aspectos de su vida personal y profesional.

Tejero ha reconocido que en sus inicios en Madrid tuvo que acudir a terapia psicológica. “La gente piensa aún que ir al psicólogo es de estar loco, lamentablemente hay muchos prejuicios. Yo me empecé a piscoanalizar cuando yo vengo a Madrid a estudiar arte dramático con la mochila cargada y, cuando consigo lo que quiero, que es ser actor y vivir de esto, es cuando la mochila se rompe. Yo estaba en mi casa comiendo y empezaba a llorar. Y no sabía por qué”, ha contado.

El actor cordobés fue uno de los protagonistas de la película 'Días de fútbol'. / ESTUDIOS PICASSO

El actor mantuvo una lucha interna por su sexualidad y vivía en una burbuja debido a sus papeles en exitosas comedias del cine y la televisión. “Imagínate con el pelotazo de Aquí no hay quien viva y Días de fútbol, fue una locura, yo no podía andar por la calle. La gente me decía ‘gracias por hacerme reír’. Yo subía a mi casa y decía ‘¿y a mí quién me hace reír?’. Tenía tanto dolor. Ahí es cuando empecé a decir ‘si yo no soy feliz, si yo no tengo a nadie que me quiera, si no me acepto como soy, todo esto no sirve para nada’”, ha desvelado.

El cordobés ha reconocido que abandonar La que se avecina no ha sido una decisión fácil, aunque si tuviera que escoger se quedaría con Aquí no hay quien viva. “A mí me gustaba más Aquí no hay quien viva, aunque estoy encantado de haber hecho a Fermín. A fin de cuentas es el mismo tipo de comedia, aunque Aquí no hay quien viva es más realista, y aquí era más esperpéntico todo. Es más cómic”, ha destacado.

Fernando Tejero en el papel de Emilio en la mítica serie 'Aquí no hay quien viva'. / ATRESMEDIA

El actor que ha dado vida a Emilio y a Fermín Trujillo no quiere quedarse encasillado en esos dos míticos personajes de la comedia española. “Hice una película que se llamaba Cinco metros cuadrados (2011) y me premiaron como mejor actor en el Festival de Málaga. Vuelvo a la tele, gano pasta y produzco teatro, porque ya ahí sí puedo elegir yo lo que quiero hacer. Estoy muy contento de haber estado ahí, súper agradecido, a mí me ha puesto en una ventana, pero también he hecho 50 películas, he estado cuatro veces nominado a los Goya, me han dado uno y la gente, casi en general, te reconoce por dos series. Que yo encantado, porque hacer un personaje como Emilio, que se ha convertido en un personaje histórico en la tele. Y ahora me están llegando proyectos maravillosos, sobre todo dramas. Y ahora fíjate que quiero hacer una comedia, porque tanto drama”, ha concluido en tono de broma.