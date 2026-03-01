El futuro de Josep Pedrerol y su equipo: incertidumbre con Atresmedia y TVE en la recámara

El Chiringuito y Jugones, dos de los emblemas deportivos de Atresmedia liderados por Josep Pedrerol con puño de hierro, no tienen asegurada su continuidad en el grupo de San Sebastián de los Reyes. El contrato del carismático presentador y de su equipo de tertulianos y colaboradores finaliza el próximo 19 de julio, la fecha de la final del Mundial de Fútbol.

Por ello, el futuro de El Chiringuito de Jugones permanece en el aire y es una auténtica incógnita a día de hoy. Ni Pedrerol ni su afianzado equipo, ligados a Atresmedia a través de la sociedad Sport Plus SL, han firmado nada con el grupo audiovisual más allá del 19 de julio.

Por lo tanto, no solo el futuro de Pedrerol está en juego sino que también se encuentran en la misma tesitura sus inseparables compañeros de programa. Una lista extensa en la que figuran nombres conocidos en el mundo del fútbol como Fernando Sanz, Paco Buyo, Lobo Carrasco, Jorge D’Alessandro, Cristóbal Soria o Javi Balboa. El programa de Mega se completa con una serie de periodistas deportivos como Tomás Roncero, José Féliz Díaz, Alfredo Duro, Quim Domènech, Iñaki Cano, José Luis Sánchez, Edu Aguirre, Juanfe Sanz, Álex Silvestre, entre otros.

Desde el entorno del presentador catalán se habla de una situación marcada por la incertidumbre con una “tensa espera” pese a los buenos registros de audiencias. “Está más inquieto que de costumbre”, aseguran. Atresmedia espera cerrar un acuerdo con Sport Plus SL para la continuidad de El Chiringuito y Jugones. Mientras ese acuerdo no llega, lo cierto es que TVE, pese a desmentir las negociaciones, ha mantenido contactos para estudiar la posibilidad de una posible incorporación a la cadena pública.

TVE, inmersa en una profunda renovación en los últimos años, vería con buenos ojos la llegada de Pedrerol y su equipo. Con el fichaje de Pedrerol sumaría otro nombre con peso en el panorama comunicativo, como ya hizo con las incorporaciones de David Broncano o Andreu Buenafuente. De hecho, TVE ya ha realizado una fuerte apuesta por Teledeporte, poniendo al frente del canal temático a Felipe del Campo y renovando su programación con nuevos programas en directo, la emisión de un partido de LaLiga cada jornada, las eliminatorias de la Copa del Rey, así como los partidos de la selección española, entre otros contenidos polideportivos.