El gaditano J Kbello se planta en la final del Benidorm Fest como gran favorito

La fiesta montada por el cantante gaditano J Kbello está preparada para ir a Basilea al Festival de Eurovisión. Pop urbano actual, con sones de fusión y una hipnótica coreografía entre la pasarela y la pista. V.I.P. invita a bailar y este jueves ha presentado sus credenciales musicales en la segunda semifinal del Benidorm Fest. Una gala donde los ocho participantes han demostrado nivel y versatilidad, con ventaja para el de Cádiz, respaldado por público y jurado al igual que su rival, Melody, con Esa diva. La sevillana tuvo problemas con el sonido mediada la actuación y desafinó en la recta final de otra vertiginosa puesta en escena, desde que aparece en alto hasta que cambiando de vestuario (dress reverseal es el término que se usa), pasó del negro al nude bordado, con evidente inspiración de Gloria Trevi y acordes flamencos. El palau L'Illa de Benidorm estaba con Melody, convirtiendo en ensordecedora su aparición y llevándola en volandas.

Los dos andaluces son favoritos para este sábado, por encima de los cuatro primeros clasificados este martes (Daniela Blasco, Lucas Blun, el pop de Kuve y el flamenco de Lachispa, que partía de antemano como la rival a batir).

En el minuto 2.05 se observan los fallos de la canción de Melody. A continuación la cantante desafina. En la rueda de prensa hizo gala de su vozarrón.

La semifinal de este jueves también ha clasificado a dos 'tapados' que han demostrado con creces su porción de posibilidades. La canaria Mel Ömana abría la gala dejando impactado al público en vivo con el ritmo de epopeya de I'm a Queen. De la dulzura al poderío, cambiando de registros.

Sorprendió gratamente, mejorando las previsiones como ha sucedido con el último incorporado a la final (que entró en el top 4 por el jurado y no por el público), Mawot y su Raggio di sole.

El castellonense ha sido un prodigio de afinación y voz melódica. Un candidato de 51 años que evoca a Tino Casal y a las voces clásicas italianas con su Raggio di sole. Con una puesta en escena mejorable, Mawot tiene la interpretación vocal de más calidad de todos los aspirantes y una canción que sin el añadido del espectáculo sería una representante brillante de cara a Basilea.

En puertas se ha quedado, con La pena como decía el título de su canción, la divertida (ella se autodenonima "chabacana") DeTeresa, Rigoberta Bandini de Las Vistillas. Un compendio de tópicos (futbolistas antiguos, volantes y peinetas, y un toro monmental, en lugar de la teta) pasados por la caricatura para convertirlos en presentes. La actuación terminó teniendo aspecto de caos, con algo de asifixia en la voz de la descarada madrileña. El televoto estaba con ella, pero el jurado aupó a Mawot, en el primer eurodrama de esta edición. El del Raggio piropeó con sinceridad a su rival desbancada en la rueda de prensa posterior.

Una buena representante de la generación Tiktok como Carla Frigo propuso una acertada puesta en escena presidida por un cubo para su Bésame. Falta de voz, la coreografía no podía levantar más el número. La cumbia de La casa de Celine Van Heel pasó de largo y la balada de Henry Semler con No lo ves creaba una intimista atmósfera como si estuviera con los amigos en el salón de su hogar que no fue suficiente para convencer al público de casa.