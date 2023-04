La hazaña del Euro Málaga como nunca te la habían contado

El Euro Málaga de Pellegrini y de Al Thani, cuya brillante participación en la Liga de Campeones terminó con el esperpento arbitral de Dortmund, eligió buscar la gloria deportiva para combatir la difícil situación económica por la que pasaba el club. Tres años resumen el auge y caída de un proyecto que parecía destinado a codearse con los mejores de Europa y por el que pasaron jugadores de la talla de Isco, Joaquín, Cazorla, Van Nistelrooy, Caballero, Demichelis, Monreal, Jesús Gámez, Toulalan. Diez años después, Jesús Gámez ha realizado un repaso de aquellos momentos de gloria deportiva que vivió el Málaga CF. #Vamos estrena el documental Proyecto Euro Málaga este jueves 6 de febrero a las 22:00 horas, bajo el sello inconfundible de Informe Plus+.

-¿Qué recuerdos le vienen a la cabeza de aquel Málaga CF que conquistó Europa en la temporada 2012-2013? -Mucha alegría, salvo el partido que nos eliminó de la Liga de Campeones en el Signal Iduna Park. Como malaguista y malagueño cumplí muchos sueños en un año. Quedar en una posición alta en la clasificación y llegar tan lejos en la máxima competición europea, fueron dos sueños cumplidos.

-Para usted además fue especial porque era uno de los canteranos que llegaba al primer equipo y se consolidaba en un proyecto tan ilusionante para el Málaga y su afición… -Fue una de las cosas que pude conseguir con mucha paciencia y trabajo. El hecho de romper barreras era algo que no sucedía a menudo en el club, que estaba acostumbrado a vender a los canteranos que destacaban en el primer equipo. Supe tener paciencia, estuve tanto en Primera como en Segunda División con el Málaga, hasta que llegó mi momento en el equipo de mi vida.

-¿Cómo era la mentalidad de aquel equipo que dirigía Manuel Pellegrini? -La mentalidad era ganadora. El trabajo psicológico que hizo Manuel Pellegrini fue espectacular. Fue capaz de mezclar a jugadores de alto nivel con otros que no estaban tan reconocidos para formar un gran equipo. Manuel consiguió que todos estuviéramos contentos, con lo difícil que es eso en el fútbol. Daba igual quien tuviéramos enfrente, nosotros teníamos nuestra filosofía y con ella le podíamos ganar a cualquiera.

-Todo se truncó de manera injusta con un gol en fuera de juego que os privó de alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones, ¿Cómo vivisteis ese momento? -Fue duro. A día de hoy todavía no he podido quitármelo de la cabeza. Como jugador no me llevaba los problemas del fútbol a mi casa, pero esa semana costó dormir y es una jugada difícil de olvidar. Si se tratase de otro equipo sabes que otro año puedes estar de nuevo jugando ese tipo de partidos, pero nosotros sabíamos de la trascendencia de ese partido, era una oportunidad única que no íbamos a volver a tener. Y así fue.

-En esa época no había VAR… -Me lo han preguntado mucho. Pienso que el VAR hubiera cambiado muchas cosas de ese partido. El gol que nosotros metimos podía haber sido fuera de juego. El VAR es una excusa barata cuando realmente hoy en día no sabemos ni lo que va a pasar en un partido. Una decisión del VAR puede cambiar la dinámica del partido. A mí no me consuela el VAR.

-En el adelanto del reportaje de Informe Plus+ se escucha unas declaraciones suyas en las que habla del impresionante tifo del Signal Iduna Park. ¿Tanto os impresionó el ambiente que había en el estadio? -Yo no he visto nada igual. He estado en grandes estadios con grandes aficiones, pero el ambiente que había en el Signal Iduna Park con ese tifo con los prismáticos era impresionante. El campo rugía al principio y al final, aunque la mayoría del tiempo ese campo parecía un cementerio por nuestros goles. No esperábamos ese recibimiento.

-¿Qué ha supuesto recordar en el documental de Informe Plus+ aquella gesta histórica para el Málaga CF? -Es algo muy bonito. Fue una etapa maravillosa para el Málaga CF y para todos los que formábamos aquel equipo histórico. Ojalá algún día se supere porque sería una magnífica noticia para el club. A día de hoy nos tenemos que quedar con esa época que fue la mejor de la historia del Málaga CF.

-¿Qué pasó en los años posteriores con aquel proyecto diseñado para soñar? -Una mala gestión. Como cualquier otra sociedad o empresa una mala gestión te lleva a la quiebra. El Málaga CF no contaba con las personas adecuadas para dirigir y mantener el club. Al final no había dinero, ni proyecto, ni nada. Aparte de las sanciones de la UEFA con las que nos estábamos de acuerdo. Nosotros no comprendíamos que los problemas financieros del equipo se llevaran por delante lo que nos habíamos ganado en el terreno de juego. Nos clasificamos para Europa y no pudimos jugar, creíamos que lo correcto era una multa al club. Nosotros en el campo no habíamos hecho nada, solo jugábamos al fútbol. La sanción, que jugaba con los sentimientos del club y la afición, fue demasiado grave para lo que había pasado.

-¿Qué opinión le merece la situación actual del Málaga CF que no tiene nada que ver con la que usted vivió? -Siempre hemos sido sufridores. No lo hemos tenido fácil nunca. Incluso ese año jugando la Champions League, a nivel económico el club no nos pagaba. Aquí en Málaga siempre pasan cosas. La situación ahora es crítica y se está sufriendo muchísimo. Tenemos una gran ciudad, una gran afición y de nuevo una mala gestión nos ha llevado a esta situación.

-¿A qué se dedica ahora Jesús Gámez? -Tengo una empresa de comida tailandesa Pasta y Wok, en la que ya estaba inmerso cuando estaba como jugador en activo. Ahora estoy muy centrado en la faceta empresarial y formándome para volver al fútbol. Me he examinado para el nivel 1 de entrenador y tengo en mente montar un club por la zona de Málaga. Volviendo a mis orígenes, al fútbol.