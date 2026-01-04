Iberdrola protagoniza el último anuncio de 2025 para anunciar su 125º aniversario

Iberdrola fue el último anunciante televisivo en la Nochevieja de 2025 en las distintas cadenas y aprovechó tan excepcional momento para anunciar que en este nuevo 2026 cumplirá 125 años de existencia y funcionamiento en nuestro país.

El conocido como minuto de oro previo a las tradicionales campanadas en los que los millones de españoles se sientan ante el televisor para tomar las uvas suele ser una buena plataforma utilizada por los anunciantes para despedir el año. Los audímetros señalan que fueron 15 millones de españoles ante el televisor para dar paso al nuevo año con las uvas dispuestas.

(En el vídeo de las campanadas de RTVE puedes ver el spot en el minuto 16, 34"):

En esta ocasión, fue la multinacional eléctrica la que quiso adelantar en ese momento ese 125 cumpleaños que se conmemoran en estos próximos meses. Los orígenes de la empresa en España se sitúan en el País Vasco, y en concreto en julio de 1901.

Según fuentes de la compañía, Iberdrola tiene previsto a mediados de mes anunciar un amplio catálogo de acciones conmemorativas de esta efemérides que alcanzarán a toda la sociedad y se prolongarán a lo largo de todo el año por toda la geografía de España.

La compañía planificó a través de la agencia medios que el anuncio televisivo fuese en la misma franja horaria tanto en las principales televisiones generalistas de ámbito nacional como autonómico, y en televisiones públicas y privadas para hacerlas partícipes de esta celebración.

Según los institutos de medición el alcance potencial de audiencia fue de más del 93 por ciento de la población que estaba ante la pantalla en la medianoche del 1 de enero, 15 millones de espectadores con los que celebrar este aniversario.