Lo que incorpora Mika como 'coach' de 'La Voz', que irrumpe esta noche en Antena 3

La nueva edición de La Voz llega este viernes al prime time de Antena 3, pasadas las diez de la noche. La sevillana Eva González vuelve a ser la presentadora con un renovado plantel de coaches.

Se incorpora el italiano Mika, que incorpora su sutil estilo e ironía, junto a Malú, el malagueño Pablo López y Sebastián Yatra.

Producido por Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia, el programa estará disponible en Atresplayer y Antena 3 Internacional. En la mecánica del talent se suma el Megabloqueo, herramienta que permite a un coach bloquear a los otros tres si todos han girado sus sillas, asegurando al participante para su equipo con una sola oportunidad por equipo.

También se estrena el Botón del Arrepentimiento, que otorga a cada coach la posibilidad de dar una segunda oportunidad a un talento no seleccionado en las Audiciones a Ciegas, permitiéndole volver en otra gala. Además, la sección Llego y canto desafía a tres aspirantes no seleccionados en el casting a actuar en acústico sin preparación previa, con la posibilidad de integrarse a un equipo si un coach los elige.

Hoy viernes es la primera noche de las Audiciones a Ciegas, donde los talents buscarán impresionar.

La gala inaugural cuenta con una actuación conjunta de Mika, Malú, Pablo y Yatra, interpretando La niña de la linterna y Love today. Entre los participantes destacados de esta edición estará Oihan, conocido por su paso en La Voz Kids, y un misterioso talent cuya identidad sorprenderá a todos, promete el programa.

La Voz ya cuenta con 157 franquicias y adaptaciones en 76 países y es uno de los grandes programas musicales a nivel mundial.