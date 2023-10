Cuando los independentistas catalanes se disfrazaron de palestinos para suplicar 'Help Catalonia'

Con el spot Help Catalonia el chiringuito de Òmnium Cutlural, alcanzó el mayor grado de patetismo del independentismo. Querían provocar que los cascos azules de la ONU cruzaran por Le Perthus para salvar a los catalanes de las garras de la opresión, el segregacionismo y la expulsión social. ¿Omás bien es al revés y estos tics proceden de ellos mismos?

En el spot de Help Catalonia todos los amigos de Pere Aragonès se colocaban detrás de una malísima actriz que ponía así, como con cara compungida, con mucha penita, porque no había democracia en Cataluña, pisoteados los ciudadanos por el poder (¿por la propia Generalitat que se saltó la ley como vinieron a subrayar los jueces?).

Eso de "Help Catalonia" al cabo de seis años nos produciría mucha risa si no fuera porque hay lugares en el mundo donde los niños y jóvenes sí sufren de verdad. Hemos visto sus caras reales de ser azotados por la guerra y el terrorismo y no como escenificaba esa mala actriz, reflejo del victimismo hipócrita que practicaban, y practican, los independentistas en Cataluña ( y en otros territorios de por aquí, todos ellos mimados por Madrid en cuanto los necesitan).

Frente a la tragedia de Ucrania, frente a las necesidades que siguen acuciando por medio hemisferio Sur, frente a lo que está sucediendo en Palestina, en una y otra parte, lo de aquel fingido grito de auxilio de Òmnium Cultural suena ahora con mayor desvergüenza, cuando se oye al fondo cómo sigue cayendo la suntuosa calderilla para mantener su tóxica matraca.

Los independentistas catalanes jugaron a ser palestinos y ponían carita de pena para pedir que el socorro rojo, o el socorro pantone 313, les ayudase a expulsar a los invasores, a los castellano parlantes, al resto de españoles que ahora debemos asistir a su exhibición de mercaderías y afrentas de soborno.Cuando los indepes se disfrazaron de palestinos nos hacían creer que vivían su drama máximo. No sabían ellos, y nosotros, todo lo que íbamos a vivir y ver desde entonces.