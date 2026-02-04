Joaquín, de El Puerto a Shibuya, demasiados kilómetros en Antena 3

El delantero de El Puerto de Santa María pone rumbo al Lejano Oriente. Tras haber vivido sus peripecias por Estados Unidos, Joaquín Sánchez regresa a esta noche a Antena 3 con el estreno de El Capitán en Japón. La nueva entrega del road trip familiar llega precedida por su primer periplo por las costas estadounidenses

Al directivo del Real Betis le acompaña su inseparable "equipo" formado por su mujer, Susana Saborido, colaboradora de El show de Bertín, y sus hijas, Daniela y Salma. El objetivo de este viaje, más allá de la aventura turística, es un reto personal de altura: aprender a convivir mejor y discutir menos. Para intentar lograr esta "paz familiar", el programa ha contado incluso con el asesoramiento de una psicóloga y coach, quien les ha dado pautas para gestionar los roces lógicos que surgen al compartir veinticuatro horas al día en un entorno completamente desconocido. Van a ser en esta ocasión demasiados kilómetros.

¿Cuál es la ruta de 'El Capitán en Japón'?

La expedición arranca desde Sevilla para enfrentarse al verdadero choque cultural en la vibrante Tokio. La primera toma de contacto con la mística nipona no dejará indiferente a nadie: la familia pasará su primera noche en un hotel cápsula, una experiencia claustrofóbica para algunos y desternillante para otros, que servirá de preludio a lo que les espera en un país donde la modernidad más extrema convive con tradiciones milenarias.

A lo largo de las tres semanas de grabación, Joaquín se pondrá de nuevo al volante para recorrer el país de norte a sur. La ruta es ambiciosa y visualmente espectacular, incluyendo paradas en el icónico monte Fuji, la histórica Kioto, la tradicional Takayama y las paradisíacas playas de Okinawa. Cada destino será una oportunidad para que la familia se asome a la cultura japonesa "a su manera", enfrentándose a la barrera del idioma con el ingenio y la guasa que les caracteriza.

El primer episodio promete momentos antológicos. Veremos a los Sánchez Saborido perdiéndose por las calles de Akihabara, el barrio de la electrónica y el anime, y enfrentándose a una clase de sumo donde Joaquín sacará a relucir su pasado como deportista de élite, aunque con un código de vestimenta y una técnica algo diferentes frente a lo que mostraba en el Benito Villamarín. Lo va a tener difícil pese a su complexión. Para recuperar fuerzas, probarán la tradicional sopa chanko, el combustible de los luchadores profesionales.

La tecnología japonesa también será protagonista de divertidos malentendidos. Uno de los puntos álgidos de la primera entrega será el descubrimiento de unos baños públicos con paredes de cristal que solo se vuelven opacas al echar el cierre, un prodigio técnico que pondrá a prueba el aplomo de Susana y las hijas. Además, la familia participará en una accidentada gimkana por parejas en el metro de Tokio, una de las redes de transporte más complejas del mundo, donde llegar al destino será casi un milagro.

Pero no todo será caos y risas. El Capitán en Japón también busca empaparse de la parte más espiritual y artística del país. Aprenderán el arte de hacer sushi con maestros locales, visitarán templos en Nara rodeados de ciervos sagrados y recibirán lecciones de kárate de la mano de expertos que pondrán a prueba la disciplina de las hijas de Joaquín. Es un viaje de contrastes, donde el neón de Shibuya deja paso a la serenidad de los jardines zen.

La producción de Proamagna mantiene el sello de los anteriores programas de Joaquín. Y no hay guion que valga cuando la familia se enfrenta a un menú que no sabe descifrar o a las normas de etiqueta japonesas. La naturalidad de sus reacciones es lo que va a conecta con el espectador, convirtiendo este álbum familiar en un espejo de las vacaciones de cualquier familia española, pero con el toque extra de carisma del "eterno capitán".

El Capitán en América llegó a registrar picos de más de 2,7 millones de espectadores únicos y Antena 3 confía en que la curiosidad por Joaquín siga presente. El programa también está disponible en atresplayer y a través de Antena 3 Internacional para los fans del exjugador bético en todo el mundo.

La cita es este miércoles pasadas las 23.00 horas. Preparémonos para ver a Joaquín Sánchez cantando en un karaoke con amigos japoneses, regateando en mercados milenarios y, sobre todo, intentando que la paz reine en una caravana que recorrerá los paisajes más bellos de Japón. Una aventura que promete ser, por encima de todo, una lección de vida sobre la importancia de los lazos familiares, aderezada con paciencia y risas.