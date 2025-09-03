‘Juego de Pelotas’, la nueva gran apuesta de Juanrra Bonet

Juanra Bonet está listo para volver a sorprender al público. El presentador estrena ‘Juego de Pelotas’, un formato donde la diversión, las caídas inesperadas y la emoción de las pruebas están aseguradas. “Tiene algo que no puedes dejar de mirar: las rampas, la piscina, las pelotas gigantes… todo eso te engancha de inmediato”, confiesa entusiasmado. Uno de los puntos fuertes, según el presentador, es el propio plató, diseñado como un gigantesco circuito lleno de rampas, piscinas y pelotas. “Este programa tiene un protagonista ineludible, que no puedes dejar de mirar: el plató. Todo lo que sucede en él es espectacular y engancha desde el principio”, explica.

Una imagen del nuevo programa / ATRESMEDIA

La propuesta no es un concurso cualquiera: humoristas y cantantes se enfrentan en espectaculares pruebas cargadas de tensión y carcajadas. “Me proponen el programa, lo veo y nos encanta a todos. Ha sido oro molido, una maravilla”. Desde el primer día el presentador se sintió como en casa, “Como si hubiéramos hecho este programa toda la vida”, asegura Bonet, que no oculta su fascinación por el dinamismo del formato.

El estreno llega en plena batalla televisiva, con rivales de peso como ‘La Voz’ o ‘Los Migueros’. Sin embargo, el presentador se muestra confiado: “Este es un programa para toda la familia. Tiene humor, emoción y espectáculo. Y aunque no lo veas en directo, lo tienes en la plataforma. Es un plan redondo”.

Bonet guarda bajo llave las sorpresas que tiene preparadas el concurso, pero lanza una advertencia clara a los espectadores: “No puedo contar nada… pero os aseguro que no os vais a arrepentir de verlo”.

La expectación no solo está en la audiencia: en casa, su hija es la primera que aguarda con ilusión. “A los niños les encanta ver a los adultos meterse en líos divertidos. Esa magia es la que hace especial este formato”, explica con una sonrisa.

Con este estreno’, Antena 3 redobla su apuesta por el entretenimiento en prime time. Y, a juzgar por la energía y confianza de Bonet, la partida promete dar mucho juego.