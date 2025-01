Un juez sevillano que oculta el crimen de su hijo, 'Honor' se estrena en Antena 3

Antena 3 estrena esta noche en abierto la serie de intriga Honor, adaptación de israelí Kvodo que alcanzó una gran popularidad ga través de Your Honor, su versión estadounidense protagonizada por Bryan Cranston.

El argentino Darío Grandinetti es aquí Martín Romero, un juez honrado que cuando su hijo comete un atropello y se da a la fuga pondrá en marcha un arriesgado plan para protegerlo. Con quien ha sufrido el accidente mortal es parte de una familia de narcos. “Los espectadores se van a encontrar con una serie que habla de un dilema al que se enfrenta este personaje respecto a lo que debe ser y aquello a lo que uno puede recurrir cuando se trata de enfrentar una situación límite, como es la vida de un hijo”, reconoce Grandinetti sobre este trabajo que se emitió en Atresplayer en 2023 y que se grabó entre las provincias de Sevilla y Cádiz durante el verao del año anterior. Los parajes naturales, y la luz de Andalucía, son dos elementos añadidos para que esta historia escape de los tópicos de series policíacas ambientadas en Madrid.

“Durante toda la historia estamos mostrando las dos caras de este personaje. Yo soy padre también, empecé a viajar por ahí, a imaginarme cosas. Cuando está en juego la vida de su hijo, todo se comprende un poco más, se entiende”, reconoce.

Esta intriga refleja también los fallos del sistema judicial. “Hay tres poderes en la democracia. Los únicos cargos que no son sujetos a elección son los de los jueces, que son eternos y hereditarios. Lo digo fundamentalmente por cosas que estamos viendo en mi país, en Argentina, que están siendo puestas en tela de juicio”, compara. “Hay un montón de privilegios que tiene la casta judicial que el resto de los ciudadanos no tenemos. En mi país no pagan impuestos”, observa el intérprete argenino.

Con Honor Grandinetti volvía al thriller judicial tras el éxito de Hierro junto a Candela Peña en el rol de jueza, serie de de Movistar Plus +.

“Las relaciones de los personajes enriquecen mucho y están siendo bastante más utilizadas que antes, como en los thrillers escandinavos, que han puesto el acento en las relaciones. Yo tuve la experiencia con Hierro, que era así, y en Honor también”, añade. “No necesariamente están en primer plano la acción, la resolución de los casos o la violencia. Hay mucho de situación de personajes, que para los actores es mucho más atractivo”.

La ficción Honor cuenta además en su reparto con Paco Márquez, María Morales, Mercedes León, José Luis García-Perez, Mara Guil, Emilio Palacios, Amin Hamada, Joaquín Nuñez o Cecilia Gómez. Consta de coho capítulos de 50 minutos, dirigidos por Luis Prieto y Chiqui Carabante, con la producción de Portocabo.